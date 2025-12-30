ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

AI泡沫疑慮分四級這兩家最高　支出金流衡量營運風險

圖／先探投資週刊 提供

一旦ＡＩ有泡沫化疑慮，C3.ai、CoreWeave的營運風險較高，大股東是否支持是關鍵。Meta、甲骨文財務體質強大，縱使市場遇逆風，撐過難關沒有問題。

文／魏聖峰

在生成式ＡＩ於二○二二年底推出後，帶動金融市場對ＡＩ相關題材的熱捧，以AI CPU和GPU製造商、雲端運算為核心的科技熱潮，把相關公司的股價和資本市值捧上天。隨著股價攀升，市場意識到高股價伴隨著高風險，並擔心高資本支出的回報率能否成真，成為現在關心的主流。受到C3.ai、CoreWeave交出的財報內容不如市場預期，甲骨文財報帳面數據表現不錯，卻因為高資本支出，造成上季自由現金流量轉負，在市場更在意資本支出回報率前提下，財報公布後股價下挫。

美國五大ＣＳＰ業者今年的資本支出已上調超過三八○○億美元，若以這樣的數據推出，明年五大ＣＳＰ業者的資本支出肯定又會比今年的資本支出高出十五～二○％，這是因為這五大ＣＳＰ業者要新增加以ＡＩ基礎設施為主的資料中心外，還要提升舊型資料中心的運算能力。Nvidia明年要推出Rubin的ＡＩ機櫃，這又比目前正在出貨的GB300機櫃價格高出不少，這都會推升明年五大ＣＳＰ業者資本支出進一步成長。因為會計年度不同，甲骨文剛公布截至十一月底的二六會計年度第二季財報時，就把二六會計年度資本支出從先前的三五○億美元上調到五○○億美元，而甲骨文在二五會計年度的資本支出僅二一二億美元，已大幅成長一．四倍之多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

甲骨文自由現金流量轉負

也因為甲骨文資本支出成長幅度過大，引發市場對該公司財務體質的擔憂。因為甲骨文上季自由現金流量轉負，資本支出一二○億美元，即使在財報會議中仍強調剩餘未履行義務訂單（ＲＰＯ）達到創新高的五二三○億美元，比去年同期大幅成長四三八％；上個季度中，ＲＰＯ增加六八○億美元。財務長Doug Kehring表示，ＲＰＯ的大幅增長主要得益於與Meta、Nvidia等公司簽署的新合約。甲骨文正在興建星際之門的大型ＡＩ基礎設施，並與軟銀和OpenAI合作，預計明年底完成這項計畫中第一座ＡＩ基礎設施。目前正在興建緊密期間，迫使甲骨文得要大幅提高資本支出。這座ＡＩ基礎設施完成後將轉由OpenAI接手營運。

甲骨文先前與OpenAI簽署了一份為期五年、總價值高達三○○○億美元的雲端運算合約，預計二七年開始執行，等於是每年平均交易金額約六○○億美元。但OpenAI目前的年收入遠低於每年六○○億美元的支出，引發了市場對OpenAI未來營運能力以及甲骨文為此基礎設施建設融資能力的擔憂。市場預期OpenAI在二五年的營收約一五○～二○○億美元，二六年有機會成長到三五○億美元，OpenAI預估到二○三○年的營收能達到一千億美元。OpenAI當初與甲骨文和其他合作業者簽合約時是以這樣的數據作為計算基礎，一旦OpenAI屆時無法達成一千億美元的營收目標，該公司與其他合作對象簽約的協議能否完全履行就變成未知的變數，這也是最近甲骨文的企業違約率（ＣＤＳ）攀升，造成股價下跌的理由。但以甲骨文的財務體質推估，上季帳上現金部位一九七．六六億美元，過去四季營收超過六一○一美元、淨利一五九．三八億美元，就算OpenAI屆時無法履約，甲骨文應該還是有能力單獨承擔下來。

專家認為，表列的美國主要ＡＩ企業中，以財務體質和風險評估作為分類標準，第一類以Nvidia、亞馬遜、微軟、Alphabet和亞馬遜等四家公司是同一等級。這些都是科技大咖的企業，雖然資本支出很高，但營收、獲利和整體財務體質上屬於低風險企業，就算ＡＩ泡沫化，這類公司的風險承受度最大。第二類是Meta和甲骨文，這兩家公司的資本支出相對於營收而言，風險程度度略高於第一類等級的企業，他們的財務體質仍非常健全，最近股價表現稍差的原因就是市場擔心他們的高資本支出能否得到期待中的預期報酬。Meta上季帳上現金部位四四四．四八億美元，過去四季營收超過一八九四億美元、淨利七三八億美元，即使Meta把今年的資本支出上調到七○○～七二○億美元，也不會損及財務體質。

帕蘭提爾能長期存活下來

第三類是高本益比的帕蘭提爾，透過ＡＩ技術軟體，提供客戶作為營運判斷。主要客戶是美國政府和大型企業。以上季營收為例，來自美國政府的營收占比四一．一五％，是最大單一客戶。該公司今年還接到至少三筆美國軍方的訂單，分別是美國陸軍一○○億美元（十年）、美國海軍四．四八億美元、五角大廈Maven智慧系統擴展七．九五億美元合約。有上述新增合約加上手上現有合約，在手訂單總額八六億美元。在二五第三季單季就簽署了創紀錄的二七．六億美元總合約價值訂單，年增一五一％。這些強勁的訂單增長反映市場對其ＡＩ平台解決方案的龐大需求。帕蘭提爾過去四季營收三八．九七億美元、淨利十．九五億美元，遠低於上述ＡＩ大型企業，但營業現金與自由現金流量都是正數，財務體質風險相對低，屬於能長期存活者的企業。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2385期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

CORTIS嚴成玹玩中文諧音哏　趙雨凡秒懂..全員笑瘋

推薦閱讀

台積電官網低調公布2奈米成功量產　生產基地高雄晶圓22廠

台積電官網低調公布2奈米成功量產　生產基地高雄晶圓22廠

台積電（2330）近日悄悄於官網宣布N2製程已經於第四季開始量產，更公布N2的生產基地位於高雄的晶圓二十二廠，不過台積電此次N2成功量產並沒有發布新聞稿，僅在官網低調公布，但仍引起全球產業界關注。

2025-12-30 17:31
上海商銀4行員挪用款項2560萬　金管會重罰1200萬元

上海商銀4行員挪用款項2560萬　金管會重罰1200萬元

上海商銀陸續有不同單位分行4行員挪用客戶款項或公款共計2560萬元，金管會銀行局銀行局副局長王允中認為，該行有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，核有違反銀行法第45條之1第1項及其授權訂定之內控內稽辦法第3條第1項、第8條第1項及第3項規定，金管會依銀行法第129條第7款規定核處1200萬元罰鍰。

2025-12-30 17:12
群益00992A掛牌首日寫驚奇　創主動式台股ETF3項新紀錄

群益00992A掛牌首日寫驚奇　創主動式台股ETF3項新紀錄

今（2025）年是台灣主動式ETF發展元年，自5月第一檔產品推出以來，迄今已有8檔主動式台股ETF掛牌，主動群益科技創新（00992A）於今（30）日掛牌，盤中最高價來到10.4元，終場收10.38元，單日漲幅近1.07%，盤中最高價、收盤價與單日漲幅都寫下主動式台股ETF發展以來的最佳紀錄，成交量也一舉衝上24.2萬張，更是當日整體ETF成交王、台股第三大量。

2025-12-30 17:45
快訊／萬海旺春輪火災後花110天完成貨櫃卸載　受損船隻處理待議

快訊／萬海旺春輪火災後花110天完成貨櫃卸載　受損船隻處理待議

萬海航運「旺春輪」今年6月9日下午在印度西岸外海航行時，發生貨櫃爆炸事故，9月11日彎靠杜拜的傑貝阿里港，以該港為避難港，歷經110天在本月28日卸完1696個貨櫃。業界高階指出，由於爆炸地點是在船隻前段，機艙是設在後段，業界估計仍有機會進行修復，但因損傷也滿嚴重，就看船體保險公司是決定報全損，還是要進廠整修。

2025-12-30 16:58
記憶體缺貨潮　展碁：明年PC價格恐漲2成、低階產品影響大

記憶體缺貨潮　展碁：明年PC價格恐漲2成、低階產品影響大

記憶體缺貨漲價潮，牽動3C市場，台灣3C通路商展碁國際總經理林佳璋今天表示，明年PC價格漲定了，估計漲幅高達15%至20%，預料對於價格敏感度高的低階筆電市場將帶來衝擊。

2025-12-30 15:59
記憶體族群強攻 ！南亞科觸200元天價　4檔模組廠飆漲停

記憶體族群強攻 ！南亞科觸200元天價　4檔模組廠飆漲停

記憶體DRAM缺貨漲價潮預估持續到明（2026）年，帶動相關類股全面走強，模組廠宇瞻（8271）、凌航（3135）漲停死，創見（2451）、品安（8088）也一度漲停，至於DRAM大廠南亞科（2408）觸及200元天價，華邦電（2344）量價齊揚，創25年半以來最高價。

2025-12-30 12:22
股王信驊飆7715元新天價　創台股個股最高紀錄

股王信驊飆7715元新天價　創台股個股最高紀錄

IC設計股、股王信驊（5274）今（30日）無畏台股大盤拉回，早盤股價大漲8.6%，飆上7715元新天價，再次打破台股單一標的報價紀錄。

2025-12-30 10:49
迎戰三星　韓媒：台積電美國廠傳提前一年量產3奈米

迎戰三星　韓媒：台積電美國廠傳提前一年量產3奈米

面對三星持續推進先進製程，全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）傳出正加快美國亞利桑那州晶圓廠進程，原訂2028年啟動的3奈米量產，傳出有望提前一年至2027年啟動。

2025-12-30 12:45
輝達5億美元入股英特爾正式到位　雙方合作邁入實質執行階段

輝達5億美元入股英特爾正式到位　雙方合作邁入實質執行階段

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）對英特爾（Intel）的策略投資正式完成。根據最新揭露的證券文件，輝達已透過私募方式斥資50億美元，取得英特爾約2.148億股普通股，持股比重約4%，交易已於12月26日完成，象徵雙方合作從宣示階段邁入實質執行。

2025-12-30 10:45
台積電獨強成國安問題　謝金河：催生被動式ETF大型化

台積電獨強成國安問題　謝金河：催生被動式ETF大型化

台積電（2330）挾著晶圓代工先進製程產業競爭力，在外資買盤簇擁下占台股權重攀升到四成，被各界賦予「護國神山」的地位，近幾年台積電權值高、股價獨強的現象，引發部分人擔憂， 而寬量執行長李鴻基還示警，台積電獨強，但有1200家公司跌破年線股兩極化表現，形成國安問題！

2025-12-30 10:14

讀者迴響

熱門新聞

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

羅唯仁遭偵辦！傳家中搜出先進製程資料

股王信驊飆7715元新天價　創台股個股最高紀錄

記憶體族群強攻 ！南亞科觸200元天價　4檔模組廠飆漲停

倒數計時！7、8月期統一發票6張大獎沒人領　明年1／5截止

Q3全球貨櫃船公司獲利率排名萬海第1　長榮與陽明分列第2與第7

上海商銀4行員挪用款項2560萬　金管會重罰1200萬元

白銀衝84美元！ 《富爸爸》作者警告：崩盤要來了

台塑唯一上榜！2025全球家族企業500強曝光　台灣2集團摔出名單

面板股精金突宣布關廠　開盤即摜跌停逾9500張排隊賣不掉

銅價刷新高！第一銅連2天漲停　華新交投熱居上市成交量第3大

四維航獨董張倉耀病逝享壽63歲　去年獲全球前2%頂尖科學家殊榮

北捷1／3信用卡、乘車碼上線　台新銀卡友享最高10次免費搭乘

麥當勞開進聯發科　副董蔡力行現身鏟薯條

台積電官網低調公布2奈米成功量產　生產基地高雄晶圓22廠

台銀黃金存摺大戶現形　及成「求避險」砸2568萬搶進185盎司

電動車心臟的隱形冠軍！　富田電機預計明年1月下旬上市

砸50億美元入股英特爾　輝達盤前跌1.3%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」
曹西平驟逝！乾兒子悲痛現身殯儀館認屍...哽咽：先處理後事

曹西平驟逝！乾兒子悲痛現身殯儀館認屍...哽咽：先處理後事

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

共軍才宣布軍演！就秀戰機飛進台灣領空

共軍才宣布軍演！就秀戰機飛進台灣領空

「醜八怪」成絕響　曹西平睡夢中猝逝享壽66歲　兄弟鬩牆20年！後事波折險成無主屍

「醜八怪」成絕響　曹西平睡夢中猝逝享壽66歲　兄弟鬩牆20年！後事波折險成無主屍

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366