快訊／台股盤中攻破2萬9！0050衝拆分後新高　4檔高含積ETF刷天價

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（31）日為台股今（2025）年封關日上演大驚奇，台積電（2330）反映法說會題材，上衝 1550元新高價位，指數上攻2萬9千點整數關卡，帶旺持有台積電四成以上ETF，國泰台灣科技龍頭（00881）、新光臺灣半導體30（00904）、群益台ESG低碳50（00923）、中信臺灣智慧50（00912）等四檔股價均創新高，元大台灣50（0050）上攻,到65.75元，創下分割以來新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台股今（31）日在台積電（2330）登高衝上1550元新天價下，指數在11點35分大漲295.15點，衝上29002.28點歷史新高，市場歡聲雷動，4檔「高含積」台股ETF刷新天價，擁有191萬股民的元大台灣50（0050）則衝上拆分來新高。

00881、00904今日股價漲幅逾1%，最高分別來到32.78元、23.34元，00904上攻26.05元，00912則是來到21.75元。

法人指出，台股今力拼封關日日、月、季、半年及年線「5線收紅」但也要注意指數愈來愈向3萬點靠攏，衝高後獲利了結情緒是否影響下半場表現，投資人亦該留意「漲多就是最大利空」的心理壓力。

國泰台灣科技龍頭（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，展望明年，AI有望帶動台系產業鏈全年保持出口暢旺，加上在今年聖誕行情結束後，外資即將歸隊，台灣擁有垂直分工與技術領先優勢，在全球市場中難以取代，台股即將迎來「元月行情」，此時操作可側重AI類股比重較高的ETF，以追逐產業整體成長的思維調整資產配置。

