記者施怡妏／綜合報導

台股5日氣勢如虹，一口氣大漲755點、攻上歷史新高的30105點，不過某一檔ETF，元大台灣價值高息（00940）卻逆勢下跌，股價仍維持在每股9.28元，未能回到發行價10元。對此，不敗教主「陳重銘」忍不住開嗆「你居然還回不到10塊錢？這樣還有『台灣價值』嗎？指數的選股是不是出了問題？」

大盤飆破3萬點 00940股價卻卡關！陳重銘：太沒有台灣價值

陳重銘在粉專發文，00940於2024年4月1日上市時，當時大盤20222點，如今大盤已站上3萬點關卡，00940卻仍停留在9.28元的價位，「真的要叫你大哥，今天大盤上漲755點，你居然還可以下跌？」

他直言「真的是太沒有『台灣價值』啦，拜託你可不可以把台灣兩字拿掉？元大價值也很好聽！」「股票命名也要扯上台灣價值，我真的是佩服」。

陳重銘也提醒，00940屬於被動型ETF，經理人僅依指數成分進行配置，無主動選股權，「不是他的錯，是指數設計的問題」。

貼文曝光，掀起網友討論，「當初我有買00940、00939，大概將近快一年我就認賠了，認清自己的錯誤」、「準備買進台積電了，這樣子才符合台灣價值啊」、「這張真的搖頭」、「零零韭是你」、「我前面停損是對的」、「說不定3萬5還是回不去10元」、「本日最中肯。拜託可不可以把台灣兩字拿掉」。