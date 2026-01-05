台股站上3萬點　群益投信：今年Q1善用「馬力夯」投資策略

▲群益投信透過4匹投資良馬，強化資產組合。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

AI題材發酵、企業獲利動能強勁，加上聯準會三度降息並啟動購債，為市場注入資金活水，去（2025）年主要股、債市齊漲收，展望今(2026)年，群益投信表示，隨著AI應用遍地開花、商機活絡，今年企業獲利將維持上行趨勢，經濟可望延續溫和成長態勢，為後市成長提供強而有力的支撐。惟需持續關注聯準會降息路徑、關稅政策發展、美國期中選舉等事件，以提前做好應變。因此，迎接馬年到來，建議投資人可採「馬力夯」投資策略，透過4匹投資良馬來強化資產配置靈活度、分散風險，以從容駕馭波動、捕捉投資機遇，穩中求勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

群益投信指出，今年投資人必須要有的第一匹良馬是「科技悍馬」，雖然近期浮現AI泡沫疑慮，不過AI應用持續擴散，加速科技產業發展，也帶動AI供應鏈獲利上修，更為股市成長帶來強勁動能，其中又以台股、美股表現最值關注。因此，有意掌握AI商機的投資人，可透過台股主動式ETF、台股基金、美股基金或是美股為主的多重資產基金來掌握市場成長主旋律。第二匹理財良馬為「東方駿馬」，日本首相高市早苗上任後採取積極財政、維持寬鬆的政策，並推動企業治理與產業競爭力改革，為日本經濟增長注入新動能，也有助進一步帶動日本金融市場走強。因此，若看好日本經濟的正向紅利，投資人不妨透過以日本股市為核心部位的亞股基金來掌握日本市場的新多頭行情。

群益投信進一步說明，第三匹今年投資人必備的良馬是「翻身黑馬」，今年預期印度經濟不僅仍將延續高增長態勢，政策改革亦有助驅動經濟與產業發展，可望帶動股市重返成長格局，有意參與印度市場補漲行情的投資人可留意印度股票基金，或是結合印股與美債的多重資產基金，既掌握印度成長契機，也能兼顧收益、增強投組韌性。對追求穩定現金流的投資人來說，第四匹不可缺少的投資良馬則是「耐力千里馬」。今年經濟有望穩健成長，利率政策雖處於下行趨勢，然降息步調相對溫和，此時債券投資心法應專注息收，同時透過存續期較短的債券來降低利率風險。因此，可透過金融債基金、短天期投等債ETF、優選非投等債ETF來佈局。

