台股35年才衝破2萬點！今3萬只花1年9個月　有17%少年股神

台股加權指數5日突破3萬點，收盤創下歷史新高。據金管會資料，台股收盤突破1萬點後，相隔35年才突破2萬點，如今突破3萬點，僅相隔1年9個月。另外，1377萬戶投資人中，30歲以下僅占17.88％，主力仍以50歲以上為主，約佔46.15％。

台積電領軍狂飆 台股收30105點、單日大漲755點站上3萬

台股5日開高走高，在台積電（2330）領攻下，上午9點41分就突破3萬點大關，終場上漲755.23 點或漲幅2.57％，創下台股史上第六大漲點，以30105.04點歷史新高作收。

里程碑加速：1萬到2萬等35年 2萬到3萬只花1年9個月

從台股歷史來看，台股在1989年6月19日首次突破1萬點，達到10,106點；2024年3月21日首次突破2萬點，達到20,199.09點，兩者相隔35年。不過，2026年1月5日收盤突破3萬點，距離上次突破2萬點，僅僅相隔1年9個月。

誰在買台股？50歲以上占46%成主力、30歲以下僅17.88%

此外，根據金管會統計，截至去年12月，投資人開戶數約1377萬戶，其中30歲以下約占17.88％、30至40歲約占16.24％、40至50歲約占18.95％、50歲以上約占46.15％，可發現50歲以上為台股主力大軍。