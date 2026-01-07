車禍對方沒保險、遇上連環車禍怎麼辦？只靠強制險恐吃虧！

▲車禍處理耗時且強制險保障有限，國泰產險建議搭配適合的任意險，意外發生時能助車主快速回歸日常生活。

車禍處理的後續往往比當下更耗心力 。尤其當發生連環車禍，或是對方只有強制險時 ，受害車主多半得先墊付修車費 ，並等待漫長的協調或判決才能取回損失費用。國泰產險提醒，強制險僅提供基本保障，面對複雜事故，建議搭配適合的任意險，更能有效減輕車主的荷包壓力，並快速恢復日常生活。

連環車禍可能一口氣要賠多台車

今年多起連環車禍事件引發大家關注，連環車禍最大的風險是，車主可能需要一次賠償多輛車及多名傷者。這時車主如果只有強制險，那麼能理賠的金額非常有限，車主只能獨自面對高額的賠償壓力。



強制險的理賠範圍限制：

● 強制險只負責賠對方「受傷的醫藥費以及殘廢或死亡的補償」。

● 強制險不理賠對方的車子的維修費。

● 一旦事故規模較大，強制險能理賠的金額有限，車主往往只能自掏腰包支付高額賠償費用。

怎麼減少自己負擔？超額責任險很可靠！

為了降低賠償風險，多數車主會投保「第三人責任險」。它能替車主分擔要賠償給對方的修車費與醫療費用，針對一般日常小型擦撞還夠用。然而，當車禍規模擴大、牽涉多輛車，或撞到高價進口車時，單靠第三人責任險往往不夠賠。

國泰產險建議，車主可以規劃「超額責任險」，它是第三人責任險的「補充包」。當需要賠償對方的金額超過第三人責任險能理賠的上限時，超額責任險便會啟動，分擔剩餘的賠償費用，確保車主在面臨重大車禍時，有更充足的保障，大幅減輕車主自掏腰包的經濟壓力。

對方只有強制險，修車可能卡關，車體險先幫你處理

前面提到，第三人責任險是賠對方的。但如果發生車禍時，自己的車也要修，而肇事方又只有強制險怎麼辦？

處理車禍時，很常遇到肇事方只有投保強制險的情況。由於強制險不賠車子的維修費，若雙方對肇事責任有爭議或肇事方拖欠維修費時，受害車主常需要先墊付修車費，造成經濟壓力。

國泰產險分享，「車體險」能解決這個困擾。簡單來說，車體險就是保障自己愛車的維修費用。若車主有投保，車禍發生後，保險公司會先支付修車費用，車主就不必擔心需要墊付大筆維修費，不僅加速處理流程，也大幅減輕車主在車禍後的交通與生活壓力。

強制險外的神隊友：幫你守護荷包的任意險

國泰產險指出，強制險為法規所要求的最低保障。若要降低車禍後自己需要負擔的費用與時間成本，車主可以參考以下幾種任意險：

