BDI連8個工作日下修仍較去年同期高出800點　首季估淡季不淡

▲西芒杜礦區帶來的是長航程運輸，有助提高船噸需求。（圖／取自裕民官網）

記者張佩芬／台北報導

散裝船運市場的波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)去年12月17日至今，8個工作日下跌了353點，但是昨(5)晚公布的指數1851點與去年同日的1029點相較，還高出822點。由於今年運價基期高，第一季多了西非幾內亞西芒杜礦區長航程運務，加上有中國與東南亞承諾對美採購的大豆，估計將是淡季不淡局面。

去年首季BDI均數僅有1118點，年減幅高達39%，主要是因巴西雨季讓出貨量大幅減少，加上去年上半年美國的關稅問題，讓各國原物料採購採取保守策略，以致貨量銳減。

而今年有西芒杜新礦區的長航程鐵礦出貨，另去年10月底中國大陸承諾在本季(截至今年1月)購買1200萬噸美國大豆，有數據顯示到去年年底已經購買800萬噸，東南亞其他國家也同意額外購買1900萬噸，多數都將在今年首季出貨，使得今年首季淡季不淡態勢明顯。

而今年年底前中國還有另外2500萬噸大豆的採購承諾，加上西芒杜鐵礦帶來的是長航程運輸提高市場對船噸的需求，以及印度鋼鐵成長、電動車製造所需的鋁礦砂需求等，雖然有船噸增長與煤炭需求下降、紅海危機解除可能等不利因素，業界普遍認為今年全年市場表現會優於去年，如果俄烏戰爭年內結束，還會有烏克蘭重建物資運送利多。