瞧不起台積電拒絕offer！一年後「年薪差同學100萬↑」嘆回不去了

記者施怡妏／綜合報導

「護國神山」台積電薪資給得大方，是許多民眾夢想進入的產業，不過有網友指出，2023年求職時，台積電是唯一錄取他的公司，但他當時看不起，只想去IC設計公司，結果一年後，年薪領不到150萬元，反觀同期選擇台積電的好友，一年爽領250萬元，現在想回去台積電也進不去了，「這輩子就這樣了。」

拒絕台積電1年後悔炸 年薪輸同儕百萬

原PO在Dcard發文，2023年正值求職關鍵期，在眾多公司中僅有台積電向他招手，但他當時看不起台積電，一心只想擠進俗稱「豬屎屋」的IC設計公司，最終如願入職，沒想到一年過去，現實的殘酷讓他徹底清醒。

他坦言，工作滿一年下來，年薪竟然連150萬都不到，更讓他心痛的是，身邊同期畢業的朋友，當年進入台積電的同學，現在不僅領著優渥的底薪，加上近期台積電股票與分紅的加持，年收入早就輕鬆突破250萬。

他透露，現在收到台積電邀約面試，還會被HR問「當年怎麼婉拒台積？」之後就沒下文了，「看起來已經黑到發亮，這輩子就這樣了。」

貼文一出，掀起網友討論，「沒有AI，台廠豬屎屋前景堪憂，豬屎屋傳產化，剩下台積電獨大」、「事實證明，真的晚了就不要了」、「20年底去了豬屎，目前年薪400萬，沒什麼發展性，也想跳GG了」、「我是拒絕四次GG面邀，去了豬屎屋，要是能重來，我研替就去GG」、「當初瞧不起台積，想說錢不重要，一百多萬也很好花，去系統廠當機構，現在哭暈在廁所」。