受惠記憶體缺貨！威剛2025年全年營收530.43億元　創歷史新高

00981A竟主動買被動0050、0052 專家喊「率先突破盲腸」曝妙招

去年主動式ETF元年，而主動統一台股增長（00981A）績效一馬當先，成為市場焦點，被眼尖網友發現，分別持有10871張 0050（元大台灣 50被動ETF）、右手買9274張0052（富邦科技被動ETF），並稱這是「台股第一支套娃型ETF」，專家認為，這是基金公司統一投信經理人在法規限制下，找到「擴充台積電」突破盲腸妙招。

台股又升天！散戶借錢殺進場 融資餘額攀17年新高

台股2026年開紅盤連3個交易日創高，指數看回不回，代表散戶的「融資餘額」在昨（5日）攀上3500億元，創下2008年6月12日以來、近17年新高水位，市場解讀散戶正以螞蟻雄兵力量進軍台股，成為台股指數頻創高，看回不回重要支撐力道。

面板雙虎齊亮燈！群創短線飆漲6成 刷4年半新高價位

台股突破3萬點，資金轉往低價、落後補漲面板，群創（3481）今（6）日不畏被列入注意股票，股價一路猛攻，來到21.85元漲停價，創下2021年7月以來新高價位，開盤半個小時成交量逼近75萬張，居上市成交量第一個股，而友達（2409）連六紅，今日則是鎖住15.2元漲停價位。

史上最貴！央行馬年套幣「漲3成」衝2450元 首見101煙火

收藏迷快看！中央銀行今（6）日正式亮相第三輪生肖系列第十套「丙午馬年生肖紀念套幣」。不過，今年想入手口袋得深一點，每套售價來到 2450 元，不僅比去年大漲 650 元，更刷新歷年最高紀錄。央行坦言，因國際銀價狂飆，為避免套利空間，不得不反映成本。

CES直擊／黃仁勳秀Rubin家族6大晶片 曝採台積電COUPE新技術

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳今日在一年一度CES展前進行主題演講，大秀全新Rubin平台，更透露已經全面投產，其中還採用了晶圓代工龍頭台積電（2330）最新的CoPoS技術，黃仁勳更表示，新的搭載Rubin的超級電腦平台採用全水冷設計，而且「沒有線路」，因此過去需要耗時兩個小時組裝的系統，現在只要五分鐘就可以完成組裝。

CES直擊／黃仁勳自駕AI模型Alpamayo 賓士CLA搶先搭載

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳今日於美國拉斯維加斯一年一度的CES展前進行主題演講，黃仁勳此次在演講中也發布全新自動駕駛車輛開源 AI 模型Alpamayo，並宣佈已經和賓士進行合作，首款搭載的車輛將會是2025年CLA車系，且北美市場最快Q1就會上線。

台股攻破3萬點！百檔ETF元月除息 投信教戰3撇步息利雙收

喜迎2026年，台股正式突破3萬點大關，元月預計有超過百檔ETF即將除息，為投資人開啟新春投資契機。國泰投信表示，面對多元投資選擇，投資人可依「三大原則」篩選：一看過往績效與配息來源，二看過往填息表現，三看長線產業趨勢，現階段AI長期趨勢明確，相關供應鏈出貨量供不應求，建議投資人鎖定具成長潛力的AI科技類ETF，先享息收，還能有望分享科技產業的長期成長動能。

聯發科每股配29元 填逾3成後翻黑陷貼息窘境

擁有27.53萬股民的IC設計權值股聯發科（2454）今（6）日除息，每股配發29元，除息參考價1495元，早盤最高來到1505元，填息率34%，不過受到電子股漲多熄火影響，聯發科盤中一度翻黑陷入貼息。

8 個 AI 導入趨勢 決定企業未來 5 年競爭力

當全球 78% 企業開始導入 AI，卻有 80% 看不到成果，台灣企業如何在這場寧靜革命中突圍？過去兩年，我以企業 AI Agent 顧問的身份，在第一線見證了上百家台灣公司的 AI 轉型歷程，如果要我用一個詞來形容即將到來的 2026 年，那會是「 AI 價值實現年」......

快訊／美國線運價上漲不到一周多已跌回原點 估本月下旬回升

貨櫃船公司訂的元月1日運價調漲方案，在中國大陸與東南亞國家都結束元旦假期後，今(6)日市場運價實際運價走向呈現，超大型攬貨公司指出，運價多已跌回原點甚或更低，某大海運聯盟成員美西每大箱(40呎櫃)運價在1850-1900之間，另一聯盟在2200-2300美元之間，美東線則在2800美元上下，估計下一波調升要等本月下旬或月底了。