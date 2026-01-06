安立璽榮-KY 13日登興櫃　預計下半年申請轉上市櫃或創新板

▲安立璽榮董事長陳泓愷。（圖／安立璽榮提供）

記者高兆麟／台北報導

新藥開發生技廠安立璽榮-KY（7871）宣布將於1月13日正式掛牌登錄興櫃買賣。安立璽榮-KY以其轉譯醫學平台與「同類首見（First-in-Class）」的新藥管線，在國際生醫界展露頭角。公司不僅是亞洲首家兩度獲得微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與美國阿茲海默症協會（Alzheimer’s Association）聯合資助的新藥公司，更在 2024 年與 2025 年連續獲得「台灣傑出生技產業獎」與「國家新創獎」等榮譽。

安立璽榮目前已成功吸引包含國內外大型集團 Lotte（樂天集團）、佳世達集團（Qisda）、安富資本及台安生技等強大的股東陣容，安立璽榮表示，在財務健全、現金流充足的基礎上，公司預計於 2026 年下半年啟動上市櫃或轉往創新板的申請流程，持續強化股東價值。

安立璽榮-KY 由前葛蘭素史克（GSK）資深科學家陳泓愷博士創立，團隊核心競爭力在於透過對免疫系統的深度解析，開發出能針對「發炎驅動因子」進行精準調控的藥物。公司目前擁有兩大處於臨床二期的重磅產品，鎖定阿茲海默症與自體免疫疾病藍海市場。

其中，阿茲海默症新藥 EI-1071不同於傳統藥物僅聚焦清除類澱粉蛋白，EI-1071 是一款可穿透血腦屏障的小分子抑制劑，透過調控大腦中的「微膠細胞（Microglia）」來減緩神經發炎。此創新機轉被視為治療退化性神經疾病的突破性路徑。

另外，白斑症新藥EI-001是一款「全人源」抗伽瑪干擾素（IFN-γ）單株抗體，直接針對白斑症的核心致病路徑。目前全球白斑症患者約 7,000 萬人，現有療法效果有限，EI-001 具備成為「全球首創系統性療法」的潛力，目前已於美國與台灣同步開展二期臨床試驗。

安立璽榮的研發高度在國際舞台深受認可，特別是在最難攻克的阿茲海默症領域。其研發計畫曾兩度獲得美國阿茲海默症協會會極具聲望的 「Part the Cloud（撥雲計畫）」 獎助，該計畫是由比爾蓋茲與該協會共同支持，旨在資助最具潛力的創新療法。安立璽榮不僅是亞洲唯一獲此殊榮的企業，更藉此與阿茲海默症領域的國際頂尖學術網絡建立緊密聯繫。

董事長陳泓愷指出：「獲得比爾蓋茲與美國阿茲海默症協會的支持，不僅是資金上的無償挹注，更代表安立璽榮的科學邏輯已通過全球頂尖科學家與評審委員會的嚴苛驗證。這為我們未來與國際大藥廠的授權談判，提供了最強而有力的國際背書。」

安立璽榮-KY的股東結構結合了國際集團的資金實力與科技龍頭的產業資源。其中也包括Lotte Holdings（樂天集團），身為橫跨日、韓的國際大型集團，Lotte 近年積極布局生技醫療與健康產業。Lotte 的注資不僅為安立璽榮提供了穩健的現金流，更為其進入日韓及全球市場鋪設了戰略通路。

另外，還有安富資本與台安生技，透過專業生醫創投的加入，為公司帶來了豐富的產業鏈對接能力與專業的法規諮詢指導，助力安立璽榮在資本市場的每一步都更加紮實。還有台杉投資與中華開發資本，讓公司在早期即獲得國家級基金與指標金融機構的支持，足見政府與法人對安立璽榮作為「生醫國家隊」核心成員的期待。

隨著 1 月 13 日登錄興櫃，安立璽榮表示，公司將進入全新的發展階段。根據公司規劃，這兩年將是「數據收割年」，EI-1071阿茲海默症二期臨床預計將於 2026 年取得重要數據，這將是啟動全球授權談判的關鍵驅動因子。EI-001將加速推進多中心二期臨床，目標成為該疾病領域的標竿藥物。

陳泓愷也表示：「安立璽榮自創立以來，始終堅持做最難、但也最有意義的藥。登錄興櫃是為了結合大眾的資源，讓台灣研發的創新免疫新藥能真正造福全球患者。我們準備好了，要在 2026 年向世界證明台灣新藥的研發深度。」