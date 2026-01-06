心誠鎂搶攻霧化器藥械合一市場　預計2月轉上市

▲心誠鎂經營團隊。（圖／心誠鎂提供）

霧化器解決方案廠心誠鎂(6934)將於1月9日舉辦上市前業績發表會，並預計2月轉上市，心誠鎂專注於高階醫用霧化器藥械合一（Combination Product）CDMO市場，為全球藥廠夥伴提供一站式吸入性藥物遞送平台開發服務，積極布局高附加價值的呼吸治療領域。

有別於一般市售霧化器面臨價格高度競爭的市場環境，心誠鎂鎖定具長期成長潛力的藥械合一CDMO商業模式，為藥廠量身打造高度客製化霧化器，並與藥品綁定共同販售，使產品出廠價格與營運模式相對穩定。心誠鎂憑藉專業研發團隊與獨特的創新振動篩孔式霧化技術，近年已陸續取得多項國際合作成果。

心誠鎂於2024年與國際知名藥廠簽署授權合約，取得300萬美元簽約授權金；並於2025年為美國生技公司聯合治療(United Therapeutics Corporation, NASDAQ:UTHR)開發治療肺動脈高壓(PAH)之產品，成功達成首項開發里程碑，並取得里程碑金。心誠鎂董事長鄭傑升表示「首階段開發成果的達成，不僅凸顯公司在高階醫療器材CDMO領域的技術能量與專案執行能力，亦顯示其在全球藥械合一產品CDMO市場中的競爭力」。

心誠鎂亦協助義大利百年藥廠贊邦(Zambon S.p.A)開發用於治療非纖維化囊腫支氣管擴張症(NCFB)的抗生素霧化器新藥CMS I-neb。該產品已完成第三期臨床試驗並展現臨床效益，並獲美國FDA授予突破性療法認定。未來贊邦計畫以心誠鎂高階呼吸偵測式霧化器取代原搭配之飛利浦I-neb霧化器，可望成為全球首見專為綠膿桿菌感染之NCFB患者設計的藥械合一產品。

在既有產品布局方面，心誠鎂旗下連續式霧化器Pulmogine，已列入羅氏製藥(Roche)子公司基因泰克(Genentech Inc.)治療囊性纖維化(CF)藥物Pulmozyme(dornase alfa)之仿單，並與全球醫院急重症霧化器領導廠商Aerogen Limited合作，成功切入歐美出院市場，持續擴大營收來源。

展望產業趨勢，隨著人口高齡化、空氣污染與不健康生活型態，使呼吸系統疾病盛行率持續攀升，目前全球約有3億人口受呼吸道疾病所苦。根據Research and Markets研究報告指出，全球肺部藥物遞送裝置市場規模，將由2025年的431.82億美元成長至2030年的532.69億美元，年複合成長率達4.29%。其中，霧化器可將藥物直接作用於患部，在提升治療效能的同時降低全身性副作用，已成為治療呼吸道疾病的重要給藥方式。

心誠鎂表示，將秉持以成為全球藥械合一產品開發領導者為願景，深化創新給藥技術，攜手國際藥廠加速產品開發與商業化進程，並積極拓展全球市場版圖，為患者提供更安全、便利且舒適的呼吸治療方案，同時鞏固公司長期成長動能與競爭優勢。