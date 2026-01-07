俄烏停火對散裝船運力需求有增有減　整體來看相對正面

▲俄烏和平估計中小型散裝船需求較高。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／綜合報導

支持烏克蘭的35國「志願者聯盟」(Coalition of the Willing)，本月6日在巴黎峰會承諾提供烏克蘭安全保障，美國特使也表示支持。兩位散裝船公司高階指出，如果俄烏重獲和平，戰爭期間兩國減少的穀物與礦產出口量將會回升，但主要是短程運輸，將削減散裝運力需求，增加的是重建物資，一增一減之間對散裝運力需求整體來看相對正面。

散裝船運業者指出，烏克蘭被稱為歐洲的糧倉，俄羅斯的石油、天然氣與礦場出口量也很大，俄烏戰爭爆發後，兩國出口量銳減，原本銷往鄰近國家的短航程運輸被其他國產品的長航程運輸取代，停火後俄羅斯的產品估計西方國家不容易恢復採購，主要是銷往中國、土耳其、印度等，烏克蘭穀物主要銷往歐洲，都是短程運輸。

重建物資是新增貨量，烏克蘭重建物資歐美會是優先的供應國家，但因是十年重建計畫，對每年新增的運力需求不能太高估。

船舶經紀商Intermodal最新週報中指出，俄烏之間若能達成和平協定(儘管過程艱難)除了能帶來人道主義的意義之外，還可能為乾散貨航運市場帶來顯著動能。該公司指出，烏克蘭玉米與小麥出口的最大「擺動因素」已不再只是農業生產本身，而是出口路線圖的成本、可靠性與可擴展性。

Intermodal研究部負責人Yiannis Parganas援引美國農業部(USDA)2025年12月發佈的WASDE報告指出，USDA繼續將烏克蘭定位為全球相關供應國，但同時下調了預期。

烏克蘭在粗糧出口方面預估為2550萬噸，低於此前的2759萬噸，對應的粗糧產量預估為3558萬噸，低於此前的3858萬噸；小麥出口2025/26年度預估為1450萬噸，低於11月預估的1500萬噸，小麥產量維持在2300萬噸。

Parganas強調，儘管在既有出口走廊下，烏克蘭糧食仍能持續外運，但其體量結構性低於戰前基準。在戰爭爆發前，烏克蘭通常每年出口約3200萬-3300萬噸玉米，以及約1800萬噸-2100萬噸小麥。

Intermodal的分析結論直指，2026年乾散貨市場的關鍵定價邏輯：如果戰爭結束，其對乾散貨的首輪影響將主要體現在出口路徑結構與船舶組合，而不是立刻反映為「烏克蘭出口量大幅跳升」。

在更穩定環境下，烏克蘭糧食出口將更可能回歸黑海深水港的直接裝載，降低對河運與多段轉運方案的依賴，從而把更多就業機會轉移到巴拿馬與超輕便型等更適配深水港直裝與中遠端航線的船型上。更進一步，隨著運營環境改善，烏克蘭農業端也有望逐步恢復：更高播種面積、更充足投入、更好單產，進而為未來數季奠定更結構性擴張的出口基礎。

貨船跟蹤平台Oceanbolt數據顯示，烏克蘭在2021年出口了約1.055億噸乾散貨。俄羅斯是黑海第二大出口國，戰爭期間一年仍有8910萬噸乾散貨輸出。煤炭是黑海出口的另一項主要商品，2021年總量為5390萬噸，俄羅斯出口了其中三分之二的貨載，以東邊的庫頁島為主要出口地，多由海岬型船運輸。