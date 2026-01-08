7年來首見！Alphabet靠AI助攻市值超車蘋果　居全球第2大

▲ Google母公司Alphabet登上全球市值后座，擠下蘋果。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美股科技巨頭市值排名洗牌！Google母公司Alphabet近期靠著AI領域的積極布局股價強勢飆升至3.88兆美元，市值自2019年以來首次超車蘋果（Apple），一舉成為全美第二大市值公司，僅次於AI晶片霸主輝達（NVIDIA）的4.6兆美元。

根據《華爾街日報》、《CNBC》報導，Alphabet股價在2026年1月7日收漲逾2%，每股來到322.03美元，市值達3.88兆美元，超越市值為3.84兆美元、股價近五日下滑逾4%的蘋果。這是兩家公司市值地位近七年來首次出現逆轉，象徵AI戰略布局正在改寫科技巨頭的競爭格局。

Alphabet在2025年繳出亮眼成績，全年股價勁揚65%，寫下自2009年金融海嘯以來最大年度漲幅。公司去年接連推出AI晶片第七代TPU「Ironwood」、大型語言模型「Gemini 3」，不僅技術獲得外界高度評價，也帶動雲端業務大單湧入。執行長Sundar Pichai透露，光是2025年前三季，Google Cloud就簽下數筆超過10億美元的大型企業合約，展現AI應用的市場熱度。

反觀蘋果，在AI領域相對保守，原訂2025年更新的Siri語音助理延後至2026年推出，使其在AI競賽中暫時落後。券商Raymond James本週下調蘋果評級，直言2026年蘋果將面臨成長挑戰，股價上行空間受限。

分析人士指出，AI已成科技股價與市值的重要驅動力，未來幾年若蘋果未能加快創新腳步，與Alphabet、NVIDIA的市值差距恐將持續拉大。