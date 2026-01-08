快訊／台積電跌15元至1660　台股開盤大跌105點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數跌多漲少，台股今（8日）以30330.58點開出，指數大跌104.89點，跌幅0.34％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1660元，跌幅0.9％；鴻海（2317）下跌1元至237.5元；聯發科（2454）上漲5元至1495元；廣達（2382）下跌1.5元來到280.5元；長榮（2603）下跌0.5元至195元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌466點或0.94％，收在48996.08點；標準普爾500指數下跌23.89點或0.34％，收6920.93點；那斯達克指數上漲37.11點或0.16％，收在23584.28點；費城半導體指數下跌76.06點或0.99％，收7574.87點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|48996.08
|▼466.0
|▼0.94%
|S&P500
|6920.93
|▼23.89
|▼0.34%
|NASDAQ
|23584.28
|▲37.11
|▲0.16%
|費城半導體指數
|7574.87
|▼76.06
|▼0.99%
資料來源：證交所
