快訊／台積電跌15元至1660　台股開盤大跌105點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（8日）以30330.58點開出，指數大跌104.89點，跌幅0.34％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1660元，跌幅0.9％；鴻海（2317）下跌1元至237.5元；聯發科（2454）上漲5元至1495元；廣達（2382）下跌1.5元來到280.5元；長榮（2603）下跌0.5元至195元。

美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌466點或0.94％，收在48996.08點；標準普爾500指數下跌23.89點或0.34％，收6920.93點；那斯達克指數上漲37.11點或0.16％，收在23584.28點；費城半導體指數下跌76.06點或0.99％，收7574.87點。



美股主要指數收盤表現

項目指數漲跌幅度
道瓊指數48996.08▼466.0▼0.94%
S&P5006920.93▼23.89▼0.34%
NASDAQ23584.28▲37.11▲0.16%
費城半導體指數7574.87▼76.06▼0.99%

資料來源：證交所

