104人力銀行2026大學品牌力調查　成大奪下總冠軍

記者陳瑩欣／台北報導

大學學測即將在下周六（17）日起跑，104人力銀行公布「2026大學品牌力」報告，前10名全數由國立大學包辦，其中成功大學拿下榜首，清華大學與台灣大學分居第2、第3名；中興大學則首度擠進前10名。

104人力銀行揭露資料，2026年「最佳大學品牌力」前10名由國立大學包辦，其中有2家科大在列，依序為成大、清大、台大、陽明交大、台科大、中山、北科大、政大、中央和中興大學。

104人力銀行職涯永續長王榮春指出，各校在不同學群各具優勢，例如大眾傳播學群以世新大學、政治大學及銘傳大學表現較為突出；藝術學群則由台灣藝術大學、台北藝術大學及台灣大學名列前茅。

其中，私立大學前5名依序是中原、輔大、逢甲、淡江和東海大學，在整體榜單則為第12名至第16名。

另外104人力銀行也針對年度排名進步最多的3所學校頒發「躍升獎」，中國醫藥年度排名躍升20名、海洋大學躍升8名、長庚大學躍升6名。

而在新銳獎前10排名上，雲林科技大學排名第1，其次依序是朝陽科技大學、國立東華大學、國立高雄餐旅大學、亞洲大學、國立高雄大學、義守大學、國立嘉義大學、樹德科技大學與慈濟大學。