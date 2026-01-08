快訊／台股收盤下跌74.92點　台積電漲10元至1685

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（8日）開低走低，加權指數終場下跌74.92點，以30360.55點作收，跌幅0.25％，成交量7365.1億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大跌104.89點開出，指數開低走低，盤中最高達30593.49點，最低30268.36點，終場收在30360.55點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1685元，漲幅0.6％；鴻海（2317）下跌9元至229.5元；聯發科（2454）下跌45元至1445元；廣達（2382）下跌9元來到273元；長榮（2603）下跌2元至193.5元。
今天漲幅前5名個股為虹光（2380）上漲0.5元，漲幅9.94％；通嘉（3588）上漲4.9元，漲幅9.94％；神隆（1789）上漲2.05元，漲幅9.93％；無敵（8201）上漲1.35元，漲幅9.93％；和桐（1714）上漲0.81元，漲幅9.93％。
跌幅前5名個股則為中華化（1727）下跌5.2元，跌幅10％；凌華（6166）下跌6.6元，跌幅9.81％；日盛台駿甲特（6958A）下跌2元，跌幅8.89％；晟鈦（3229）下跌2.1元，跌幅8.24％；永光（1711）下跌1.75元，跌幅7.85％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|虹光（2380）
|5.53
|▲0.5
|▲9.94％
|通嘉（3588）
|54.2
|▲4.9
|▲9.94％
|神隆（1789）
|22.7
|▲2.05
|▲9.93％
|無敵（8201）
|14.95
|▲1.35
|▲9.93％
|和桐（1714）
|8.97
|▲0.81
|▲9.93％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|中華化（1727）
|46.8
|▼5.2
|▼10.0％
|凌華（6166）
|60.7
|▼6.6
|▼9.81％
|日盛台駿甲特（6958A）
|20.5
|▼2.0
|▼8.89％
|晟鈦（3229）
|23.4
|▼2.1
|▼8.24％
|永光（1711）
|20.55
|▼1.75
|▼7.85％
