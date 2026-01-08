快訊／台股收盤下跌74.92點　台積電漲10元至1685

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（8日）開低走低，加權指數終場下跌74.92點，以30360.55點作收，跌幅0.25％，成交量7365.1億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大跌104.89點開出，指數開低走低，盤中最高達30593.49點，最低30268.36點，終場收在30360.55點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1685元，漲幅0.6％；鴻海（2317）下跌9元至229.5元；聯發科（2454）下跌45元至1445元；廣達（2382）下跌9元來到273元；長榮（2603）下跌2元至193.5元。

今天漲幅前5名個股為虹光（2380）上漲0.5元，漲幅9.94％；通嘉（3588）上漲4.9元，漲幅9.94％；神隆（1789）上漲2.05元，漲幅9.93％；無敵（8201）上漲1.35元，漲幅9.93％；和桐（1714）上漲0.81元，漲幅9.93％。

跌幅前5名個股則為中華化（1727）下跌5.2元，跌幅10％；凌華（6166）下跌6.6元，跌幅9.81％；日盛台駿甲特（6958A）下跌2元，跌幅8.89％；晟鈦（3229）下跌2.1元，跌幅8.24％；永光（1711）下跌1.75元，跌幅7.85％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 虹光（2380） 5.53 ▲0.5 ▲9.94％ 通嘉（3588） 54.2 ▲4.9 ▲9.94％ 神隆（1789） 22.7 ▲2.05 ▲9.93％ 無敵（8201） 14.95 ▲1.35 ▲9.93％ 和桐（1714） 8.97 ▲0.81 ▲9.93％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 中華化（1727） 46.8 ▼5.2 ▼10.0％ 凌華（6166） 60.7 ▼6.6 ▼9.81％ 日盛台駿甲特（6958A） 20.5 ▼2.0 ▼8.89％ 晟鈦（3229） 23.4 ▼2.1 ▼8.24％ 永光（1711） 20.55 ▼1.75 ▼7.85％

資料來源：證交所