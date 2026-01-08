永慶房屋助員工突破收入天花板　業務每人每年最高250萬幸福成家基金

▲永慶房屋近年在多份幸福企業評鑑中持續上榜。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

曾有媒體整理2025年10大幸福企業榜單，永慶房屋成功入選，與台積電、Google等企業齊名。迎接新的一年，永慶房屋也豪發近1.8億「幸福成家基金」給近700位經紀人員，要與員工一起過好年！

永慶房屋近年在多份幸福企業評鑑中上榜，包含像是「HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」，獲獎關鍵就在完整的人資制度。不僅有業務新人「前12個月每月6萬元」收入保障，而在首年保障期後，自第13個月起依然享有最低4萬元的保障收入，底薪最高可達7.5萬元，業績獎金另計，每人每年最高還可爭取250萬元的「幸福成家基金」額外獎勵，助員工突破收入天花板。

幸福成家基金不限年資職級 年薪百萬不是夢

更重要的是，永慶房屋跳脫傳統以年資、職級決定獎金的做法，「幸福成家基金」領取資格不受年資與職級限制！即便是入行第一年的業務新人，只要表現優異同樣有機會獲獎，讓努力與付出能反映在具體的收入上，充分展現永慶房屋重視實力與績效，鼓勵年輕人才的用心與決心。

從餐飲業轉職到永慶房屋的經紀人員鄭琪欣，今年更是雙獎金入袋，先在年中領得「海外旅遊獎勵」，年底再獲30萬「幸福成家基金」。她最喜歡永慶重視「團隊合作」的共戰模式，只要成交就能按照貢獻度累積業績，加上公司給予業務的策略很明確，在品牌大、資源多、客源穩定的多重助攻下，即使2025年房市交易量降溫，年收入仍持續突破200萬。

▲加入永慶房屋才短短三年半的鄭琪欣，今年領到超過30萬元的「幸福成家基金」。

另外一位獲得「幸福成家基金」的經紀人員鄭心茹，今年已是連續第五年獲獎，累積獎金已超過750萬元，從百貨零售業轉職的她，在永慶房屋「一對一師徒制」扎實訓練、強調團隊合作的工作模式，第二年就迅速突破千萬業績。鄭心茹分享，「幸福成家基金」除了是實質的鼓勵，更是一種肯定，讓努力被看見，規劃將這筆獎金作為購屋頭期款，讓成家夢想再往前邁進一步。

▲加入永慶房屋第二年，鄭心茹年度業績即突破千萬。

看好房市！永慶房屋將於2026再展店

永慶房屋將獎勵員工的福利制度化，包含《永慶薪自由》業務新人首年72萬元收入保障、業績獎金與「幸福成家基金」等獎勵，還有「月排休最高10天」、「月月晉升」等具體化制度。永慶房屋人資部協理塗振宏表示，接近歲末年終，永慶房屋提供「年前」先面試領完年終，「年後」再來報到，給轉職者更多的彈性。

不僅是幸福企業，永慶房屋更是13連霸「台灣服務業大評鑑」連鎖房仲業金獎的紀錄保持者！永慶房屋憑藉穩健的成交實力與完善制度，訂下雙北朝350店邁進的目標，積極布局迎接下一波房市成長契機，目前已確定將於2026年第一季於新北市土城區再展新店。有志挑戰高收入的菁英，千萬得要把握年前轉職黃金時機。

▲永慶房屋「幸福成家基金」福利，不限年資、職級，只要業績達標就有領取資格。資料照片。