2026永慶誠實徵文比賽起跑！邀請學子寫下生活中的誠實故事

▲2026年第四屆永慶誠實徵文起跑，歡迎國中小同學分享自己的誠實故事！（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

寫下你的誠實故事！「埋下誠實的種子～第四屆永慶誠實徵文比賽」開始徵件，本屆誠實徵文比賽規模再次擴大，除原有的台北市、新北市、大台中地區（台中、彰化、南投、雲林）、台南市及高雄市五大賽區外，特別新增「竹苗賽區」（新竹縣市、苗栗縣）。即日起至4月10日止開放徵件，邀請各賽區公私立國中、小學生踴躍投稿，書寫並分享屬於自己的誠實故事。

誠實是民眾安全感和信任感的來源

徵文活動由永慶慈善基金會主辦、聯合報系承辦，並獲永慶房產集團旗下五大品牌──永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋與台慶不動產共同贊助，同時邀請台北市、新北市、新竹市、台中市、台南市及高雄市政府教育局擔任指導單位，齊心推動誠實品格教育，期盼讓誠實的價值在校園中深耕萌芽。

永慶慈善基金會董事長趙怡表示，在追求速成的社會風氣裡，有些人容易採取偏差的捷徑、用投機的方式來獲取成功，但唯有誠實面對自己，個人才能真正成長、自我成就。誠實也是一種勇氣，它意味著在眾聲喧嘩中說出真相、在光鮮亮麗中承認缺點。這樣的誠實也許樸拙，但卻能在競爭激烈、變化快速的社會裡，成為大眾安全感和信任感的來源。因此永慶發起「埋下誠實的種子~誠實徵文比賽」推動品格教育，希望所有學子透過寫作，感受誠實的重要價值，也向他人分享自己對於誠實的體悟。

本屆誠實徵文比賽共分成三組：國小中年級組、國小高年級組、國中組。國小中年級組以「我心目中的誠實小英雄」為題，邀請同學從誠實小英雄的行為與特質中，發現自己能夠學習的地方，也看見誠實的優點；國小高年級組以「那一刻，我選擇誠實」，請學子從生活經驗或實際案例中，探討選擇誠實的不易以及它所帶來的感受；國中組則以「誠實與信任」的開放性題目，邀請同學從人與人之間的關係，思索誠實具有什麼樣的作用。

▲永慶慈善基金會董事長趙怡表示，誠實是社會中安全感和信任感的來源，因此透過徵文比賽來推廣誠實品格教育。

3年收到1.8萬件誠實故事 誠實種子遍地開花

永慶慈善基金會自2023年發起「埋下誠實的種子~第一屆誠實徵文比賽」後，獲得廣大學童、家長、師長、還有政府單位的共同投入。舉辦三屆以來，永慶已收到逾700所公私立國小與國中、超過1.8萬件學生們的誠實故事，顯示永慶深耕的誠實種子已在全台遍地發芽茁壯。為了分享精采的內容給更多民眾，永慶慈善基金會將整合過去三屆的首獎作品、新聞報導和照片至本屆誠實徵文網站中，展現學子體悟誠實重要性的豐碩成果。

趙怡董事長表示，每一次舉辦誠實徵文比賽，總是會被其中許多純真誠摯的文字所感動。因此我們把過去所有獲獎的動人故事和精彩畫面，呈現給更多家長、師長和小朋友，不只勉勵獲獎的學生，也希望觸動更多小朋友參賽。畢竟，我們的國家與社會終將屬於未來的主人翁，期盼他們及早培養出誠實的美德。

▲2026年第四屆永慶誠實徵文比賽報名資訊。

「埋下誠實的種子～第四屆永慶誠實徵文比賽」各組將選出前5名及30名佳作，獲獎學生皆能獲得象徵榮譽的獎狀，前5名還能分別贏得1500元至3000元不等的獎學金。歡迎台北市、新北市、竹苗地區、大台中地區、台南市及高雄市公私立國中、小學生踴躍報名參加，詳細比賽辦法可參考活動網站：https://event.udn.com/yccontest2026/

