月休10天還能年收百萬！永慶房屋黃國一：完善福利才是年輕人的圓夢職涯

▲黃國一追求具發展潛力且無天花板限制的工作，轉職到永慶房屋挑戰業務後薪水三級跳。（圖／永慶房屋提供）

財經中心／綜合報導

競爭激烈的職場中，許多社會新鮮人與轉職者都夢想擁有一間屬於自己的家，並尋求一份具備發展潛力且無天花板限制的事業。今年29歲的永慶房屋資深業務經理黃國一，正是一個成功的範本。大學畢業後的他在短短幾年內，從月薪3萬元的咖啡廳正職，搖身一變成為年薪達 200萬元的房產專家。他以自身的奮鬥經驗證明，選對產業與品牌，即使在變動的市場中，年輕人依然能寫下亮眼的職涯成績單。

轉職初衷：從家庭經驗出發 為消費者誠實圓滿房屋交易

黃國一的職涯之路並非一開始就鎖定房地產。大學畢業後，首先進入餐飲業，在咖啡廳擔任正職，當時月收入僅約 3 萬元；隨後轉戰百貨服飾業擔任儲備主管，底薪加上獎金月收入提升至5至6萬元。儘管工作收入穩定，但卻感受到職場天花板的壓力。

事實上，進入不動產業的念頭早就在黃國一心中萌芽，背後的驅動力源於家庭經歷。「其實我的職涯規劃中，很早就想進入不動產業，因為家裡曾有買賣房屋被騙的經驗。」他分享，之前父母想在新店買第一間房子，透過朋友介紹的個人仲介，以800萬買下房子，事後才知道原來屋主只賣600多萬，由於當年還沒有實價登錄規範、履約帳戶等機制，就這樣輕易被不肖房仲的AB合約騙走一大筆錢。

這段經歷讓黃國一深刻體會到誠實與資訊透明的重要性，「所以我決定親身學習、主動接觸，更希望在房仲工作上培養專業，避免更多消費者遭受相同困境。」黃國一說，雖然早有志向，但考量到剛畢業缺乏社會歷練，選擇先在服務業累積工作經驗，直到三年前才正式踏入永慶房屋的領域，開啟他的業務人生。

三大支柱撐腰：保障收入、師徒制與完善科技系統

回憶起入職初期的心路歷程，黃國一坦言，永慶房屋提供的資源是讓他能安心學習的關鍵。他指出，當初3年前入行時，業務新人是保障前9個月每月收入5萬，那是我在前工作做到主管才有的收入，而在永慶只是起點，隨著這幾年公司福利持續升級，現在提供業務新人前12個月每月6萬的保障收入，這對新人來說是很大的安定感。

「很多企業要求員工一報到就要成為即戰力，但永慶提供了真正的學習空間。」黃國一分析，有「三大支柱」幫助業務新人成功，第一是具競爭力的月收入保障，降低新人的生活壓力；第二是專屬的師徒制度，每位新人都有資深學長姐一對一帶領，讓學習方向更明確，團隊感十足；第三則是AI科技系統，讓工作效率倍增。在帶客戶看房子時能用手機迅速查詢相關資訊、展示更多案件資料。新推出的「永慶AI特助」，結合LINE這個台灣人使用率極高的通訊軟體，客戶只需在Line上向「永慶AI特助」提出找房需求，AI就會快速篩選出適合的物件，效率比經紀人員服務還快。

▲永慶房屋每位業務新人都有專屬師父帶領，讓學習方向更明確，同事間彼此互相幫助，團隊感十足。

黃國一在入行第4個月就順利成交第一筆案件。過去3年來，他曾創下單月收入超過 20 萬元的紀錄，去年更在「幸福成家基金」的加持下，年收入一舉突破 200 萬元。這種不論職級與年資，純粹以努力換取收穫的制度，讓他成功在20幾歲的年紀，就實現了百萬年薪。

不被房市降溫擊倒 黃國一用專業與細心促成成交

面對2025年房市交易量下滑的挑戰，黃國一展現出沉穩、專業的態度，提供客戶客製化的諮詢，包括精準的稅費計算、房貸分析以及物件優缺點的說明，他今年的業績仍突破 800 萬元，並向千萬業績邁進。他認為，市場降溫時，消費者的剛性需求並未消失，只是買賣態度轉趨謹慎，這正是考驗房仲品牌力與業務專業能力的時刻。

▲工作表現亮眼之外，黃國一也認真實踐工作與生活平衡，2025年旅遊足跡遍布泰國、日本等地。

除了工作表現亮眼之外，黃國一在生活上也十分精采。今年永慶房屋為了鼓勵員工「聰明工作 健康生活」推出「月排休最高10天」的福利。除了原本每月 7 天的例休，只要完成工作目標的員工每月最多可獲得3天「有薪福利假」，在這樣的制度下，黃國一2025年共出國7次，足跡遍及日本、泰國、越南等地，創下出國頻率最高的一年。他認為，公司文化鼓勵員工規劃休假，讓他在衝刺業績之餘，能有充分的時間放鬆與充電，這也是持續保持高昂鬥志的祕訣。

展望未來，目前擔任資深業務經理的黃國一已定下新目標，目標成為業務協理，並準備挑戰儲備店長菁英班，朝向管理職邁進，對於正考慮進入房仲業的年輕人，他以過來人經驗建議：「不要被『沒經驗』束縛，選對一個擁有資源、強調團隊合作的品牌，只要保持積極學習的態度，人人都有機會在房地產領域寫下屬於自己的精彩故事。」