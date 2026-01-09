放下創業夢想加入房仲業　鄭偉祥收入翻倍找回人生平衡

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

大學畢業後就在新北市新莊區開飲料店創業的鄭偉祥，當時每天工作超過十小時，每月拿到手的利潤其實和一般上班族差不多；不過因為疫情衝擊與市場競爭激烈，他最終不得不收掉店面。後來他輾轉加入永慶房屋，看準永慶房屋對業務新人提供完善的訓練制度、保障收入，還有科技系統輔助與彈性休假制度，讓他在短時間內迅速上軌道。第一年業績接近500萬元；第二年即使市場降溫，仍累積近600萬元業績，單月最高收入達16萬元。他說：「以前當老闆卻只領固定薪水；現在收入翻倍，生活更平衡！」

飲料店創業後轉職業務　意外開啟薪人生

鄭偉祥回憶創業初期，從設計飲料品牌、進貨、排班到店面營運，一切幾乎都是親力親為。那段日子，他形容自己「人生被綁在店裡」。即便他把全部心力投入，市場卻因為疫情與連鎖飲料店大量進駐，利潤被壓縮到只剩勉強打平，不得不將店面頂讓。

結束飲料店創業之路後，他重新評估人生方向，發現房仲業務和創業有某些共通之處，包含自律管理、人際互動、時間安排，或許是一條新的職涯道路。但最吸引他的還是永慶房屋提供業務新人前12個月每月5萬元保障收入（現為：前12個月每月6萬元收入保障），正是能讓他安心轉職的重要條件。

師徒制結合AI科技：業務新人的得力助手

加入永慶房屋後，鄭偉祥白天跟著師父實戰學習、晚上更自修稅費、法條，還利用閒暇時間走遍社區、熟悉各地段行情，為的就是想快速在房地產也站穩腳跟，皇天不負苦心人，鄭偉祥入職不到四個月，就成交第一間房子。他說，那次成交給了他很大的信心，也讓他相信這條路可以走得長遠。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲在師徒制與AI科技工具的幫助下，鄭偉祥第一年業績就接近500萬元，還曾創下月收六位數的好成績。

此外，永慶房屋提供「科技系統AI工具」，帶看時他一定使用平板，現場打開系統即時配對物件、查看行情給客戶，大幅提升效率與成交率，靠著善用AI科技工具並持續努力，他從第一年業績500萬元，第二年即便遇到市場降溫、政府限貸令等議題，普遍感受市場冷清，但他業績仍累積近600萬元，好的業績表現連帶提升收入。曾在永慶房屋「超越巔峰」頒獎典禮上獲得新北區新人組第二名。憑著穩定的成交，他透過「月月晉升」制度，一年晉升了十次，光是底薪就加薪了一萬多。

重新實現工作與生活平衡　鄭偉祥鼓勵勇敢挑戰自我

轉職到永慶房屋後，他的生活也漸漸回到健康軌道。加上今年又推出「月排休最高10天」的制度，有了穩定收入與彈性排休，每月平均能休8～9天，有更多時間安排和家人、女友及朋友出遊放鬆，不再像過去創業那樣「幾乎一年365天都在工作」，現在重拾工作與生活平衡的人生。

對未來，他設定的目標是成為「千萬經紀人員」，並存錢買下自己的房子。也鼓勵正在考慮轉職的人不要害怕挑戰，特別是在永慶房屋提供「永慶薪自由」招募方案的支持下，業務新人前12個月皆享有每月6萬元的收入保障，只要肯踏實耕耘，公司制度就會支持你。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲鄭偉祥在永慶房屋重新實現工作與生活平衡，今年還新推出「月排休最高10天」的制度，生活更精彩。

