房市整盤期展現實力！永慶加盟四品牌台南、高雄、屏東尾牙席開825桌

▲高雄永慶加盟四品牌今年要再次包下高雄展覽館，盛大舉辦尾牙犒賞員工。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

2025年房市整盤期，對不動產業來說是相當挑戰的一年。而台灣「房仲第一品牌」永慶房產集團仍於近日宣布全台將舉辦8場尾牙，總桌數超過3,000桌！首場尾牙活動將由高雄永慶加盟四品牌打頭陣，於2月3日在高雄國際展覽館席開630桌，2月6日、2月11日則分別在屏東、台南宴請同仁及眷屬，三場尾牙規模達到約825桌，展現第一品牌超強氣勢！

永慶加盟四品牌南台灣（雲林、嘉義、台南、高雄、屏東）2025年展現逆勢成長動能，新展店數就達40家店，並有3間加盟店業績超過1億，39位經紀人員業績突破千萬，凸顯永慶加盟體系的穩定度與市場競爭力，也讓永慶集團更有底氣在全台各地大規模辦尾牙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲永慶加盟四品牌高雄區聯合尾牙今年席開630桌，表演節目陣容包括玖壹壹、徐懷鈺、陳芳語等，卡司相當豪華。

高雄四品牌2千萬尾牙！刷新高雄房仲尾牙規模

在政策影響下，不斷傳出房仲倒閉潮的流言，然而永慶加盟四品牌去年在高雄市共開出30家店，一舉將高雄區的店數市佔率提升至7成(註)，永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德指出，即便市場不如前年熱絡，但夥伴們仍秉持誠實理念，持續為客戶提供周全的不動產交易服務。因此為了感謝每一位同仁的努力，今年尾牙的規模完全不減，要打造高雄房仲最強尾牙！

高雄永慶加盟四品牌尾牙去年請到女神安心亞、韓國電音和尚DJ日進大師，引爆超高討論度，今年卡司同樣堅強，找來去年剛奪下金鐘獎的派翠克、搭配美女前主播朱琦郁搭檔主持，表演陣容則有台語嘻哈天團玖壹壹、平民天后徐懷鈺、陳芳語(Kimberley)，及亞洲百大DJ Swallow(妖嬌)，預計將再次嗨翻高雄。

今年永慶加盟四品牌高雄區經管會大手筆砸下2千萬元辦尾牙，超大排場傲視同業。而同仁最期待的摸彩環節也不縮水，最大獎要送出TOYOYA YARiS CROSS轎車一台，其他獎項還包括iPhone 17 Pro、Dyson家電、Switch 2、Marshall音響、iPad、現金紅包等上千個獎項。台慶不動產高雄區經管會長李信輝說，台慶不動產在高雄總店數超過130店，是在地規模最大的房仲品牌，我們的夥伴值得最好的尾牙！當天預計還有Gogoro彩蛋摸彩活動，連眷屬和來賓都能參加，而在外燴的部分則由高雄知名的享溫馨集團包辦，由星級主廚領銜，讓現場超過6千位同仁、來賓及眷屬都吃得開心、玩得開心！

▲永慶加盟四品牌屏東區聯合尾牙找來台語金曲歌后孫淑媚與夥伴同樂，摸彩首獎更將大方送出汽車一台！

屏東四品牌尾牙抽汽車 邀金曲歌后獻唱

永慶加盟四品牌屏東區聯合尾牙則將在2月6日登場，於屏東維多利亞宴會館設宴70桌。永慶加盟四品牌屏東區經管會長鄭景鴻說，今年我們一樣準備了三菱COLT PLUS轎車、機車、iMac、現金等約150個摸彩獎項，並沒有因為景氣變化就砍掉大家的福利，沒有同仁們的付出，就不會有今日的成果，期待在新的一年持續攜手並進，迎戰各種挑戰與機會。

當天活動將邀請台語金曲歌后孫淑媚、華人電音教父羅百吉、超辣舞團狂野佳人等，準備要和屏東700位夥伴們一起狂歡！

▲房市整盤期，永慶加盟四品牌台南區聯合尾牙福利不減，還將表演節目升級，邀請康康、郭靜等實力派歌手獻唱。

集結郭靜、曾瑋中等實力歌手 台南四品牌打造演唱會等級尾牙

台南永慶加盟四品牌的聯合尾牙，精采程度也不遑多讓，永慶不動產暨永義房屋嘉南區經管會長蔡武霖說，今年尾牙席開約125桌，並且把表演節目升級，請到同樣是金鐘獎得主的張文綺擔綱主持，以及純愛教主郭靜、百變天王康康、原住民歌手曾瑋中三位實力派唱將，將為同仁們獻上一首首動人歌曲。

台慶不動產嘉南區經管會長謝旺瑋也分享，這次的抽獎品項除了狂抽20支iPhone 17，還有電動滑板車、現金獎等，希望讓大家能夠滿載而歸。有巢氏房屋嘉南區經管會副會長許品謙也說，尾牙不只是犒賞夥伴們的辛勞，更是凝聚我們夥伴向心力的重要時刻，也感謝永慶加盟總部的帶領，相信2026年，我們依舊能戰勝市場。

無論市場如何變化，永慶加盟總部始終是加盟店最強後盾，持續在科技、行銷、經營管理等各方面給予支持。2026年永慶加盟總部將持續以打造「最強創業平台」為核心目標，助加盟店再創事業高峰。

(註) 房仲店數以全台15大房仲品牌（永慶房屋/永慶不動產/永義房屋/有巢氏房屋/台慶不動產/住商不動產/信義房屋/台灣房屋/中信房屋/東森房屋/大家房屋/太平洋房屋/群義房屋/21世紀不動產/惠双房屋）的官網公告店數為統計基準。

