近一年北台灣生活圈房市熱區！桃園市這2行政區奪冠亞

基隆、台北、新北與桃園四縣市，因交通往返便利，常被視為共同生活圈。永慶房產集團根據內政部實價登錄資訊比較北台灣生活圈四縣市近一年中古住宅交易熱區，其中新北市有7個行政區上榜，桃園市2個，台北市1個。

中壢、桃園南北雙核房市亮眼 淡水人口穩定成長新北最熱

2025年桃園市桃園區與中壢區交易量保持第一與第二，累計交易分別為1,774戶及1,696戶，也是基北北桃生活圈中房市交易最為熱絡的2個行政區。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，桃園區是桃園市的政經中心與交通樞紐，近一年平均房價30.5萬元；中壢區則是南桃園的商業與交通核心，具備多元的住宅樣貌與建設利多，近一年平均房價29.4萬元。桃園區的中路特區、小檜溪重劃區、經國特區，以及中壢區的青埔重劃區等新興重劃區，以整齊街廓與建商品牌吸引大量首購與換屋族，加上台鐵地下化、捷運綠線與棕線等重大交通建設持續推進，也是桃園、中壢房市交易熱度維持不墜的一大因素，這兩行政區也為桃園市貢獻近一半的交易量。

基北北桃生活圈交易熱區第三至第九名均是位於新北市的7個行政區，其中，淡水區位居第三。陳金萍說明，近幾年新北市淡水區人口穩定成長，淡海輕軌通車後也強化區域內交通機能，之後還有淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌二期將陸續完工，其中淡海新市鎮商圈與生活機能發展在這幾年也有明顯進步。儘管淡水位置相對外圍，近一年房價平均30.1萬元，相對實惠的房價相當受小家庭、通勤族青睞，近一年成交1,648戶，居新北市之冠。

陳金萍補充，新北市中和區與板橋區相鄰，都是新北市人口稠密的行政區，且都與台北市僅一河之隔，生活機能成熟，往返台北市也相當方便，住宅需求相當穩定，中和近一年房市累計1,409戶交易，平均房價53.7萬元，排名第四；板橋近一年交易量1,342戶，較2020年上升2位排名第五，平均房價為59.9萬元。

中山區地段精華 北市購屋首選

台北市中山區近一年累計交易878戶，排名第十，也是台北市唯一上榜的行政區。陳金萍指出，中山區位於台北市核心蛋黃區，不僅商業活動發達，還擁有密集的捷運網路、完善生活機能與大型綠地公園，住宅型態相對多元，能滿足各種居住需求的購屋買方，尤其是小坪數低總價的物件更是熱度不減，近一年平均房價83.2萬元。對於嚮往在台北市購屋的民眾而言，中山區仍是多數購屋族的第一選擇。