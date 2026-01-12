ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

地面師別來！永慶房產集團防詐公益講座全台舉辦近9百場

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲永慶房產集團在全台舉辦近900場次「預防房產詐騙公益講座」，吸引近5萬人報名參與。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

台灣的房屋自有率超過8成，每年的房地產買賣也有近30萬件，如果民眾對保護房產安全的知識不足，很可能被詐騙盯上了還渾然不決！為了維護更安全、安心的居住環境，永慶房產集團在全台16縣市推動「預防房產詐騙公益講座」，走進社區、鄰里宣導防詐重要觀念，到2025年底成功舉辦近900場次、吸引近5萬人報名參與，顯示民眾對房產防詐知識普及的需求，以及永慶發揮社會企業責任、推廣反詐的意義與成效。

永慶提醒：最常見「假行情真低賣」房產詐騙

永慶整理出5大常見的房產詐騙手法，包含：假行情真低賣、假買方真騙屋、假屋主真詐財、假債權真法拍、假中人真騙錢，不論是買房的錢還是房子的產權，都是詐騙目標。永慶房屋業管部協理陳賜傑分享，為了讓資訊取得比較弱勢的長輩，也能快速獲得第一手防詐知識，永慶房屋攜手雙北市各地里長，舉辦「預防房產詐騙公益講座」，向里民宣導正確防詐觀念，部分場次更邀請雙北市警察局、地政局等單位帶來第一手防詐知識，感謝里長與各單位一起推動防詐。

陳賜傑提醒，民眾最常見的就是「假行情真低賣」，因為買房子、賣房子都可能遇到，在房產交易頻繁、案量大的雙北市更要提高警覺！有一些黑心仲介會跟投機客聯手，用「過時」或「挑選過」、甚至是造假的實價登錄，騙屋主以低於市價好幾百萬來賤賣房子，買入後馬上以正常市價、甚至是加價賣，一旦受騙就可能面臨數百萬、甚至上千萬的財產損失。若想避免假行情房產詐騙，他建議，除了上網查詢內政部實價登錄的成交資訊，也可以多跑幾家仲介索取紙本的行情資料，「貨比三家仲介、委託有信譽的大型連鎖業者，可以降低資訊落差，也能獲得相對完整的消費者保障。」

北台灣房產交易更頻繁　中古屋買賣要有保障

在北部的場次中，有不少參與講座的民眾，都有購售屋需求、或有房產出租的情形。永慶不動產暨永義房屋北區經管會長潘彥竹表示，因為看見這樣的需求，所以在新北、基隆、甚至是宜蘭與花蓮，一共舉辦超過60場防詐講座，尤其在產權保護、安全買賣部分，常常是全場提問焦點。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲看見民眾對房產防詐的需求，永慶加盟四品牌在新北、基隆、宜蘭與花蓮，共舉辦超過60場防詐講座。

潘彥竹提醒，想要安全的買賣中古屋，務必要委託有信譽、誠實的仲介公司，也可以到內政部「不動產服務業資訊系統」查詢，服務的仲介是否為合法合格的營業人員，如果是經由永慶不動產、有巢氏房屋、永義房屋與台慶不動產委託成交，通常還會有對消費者保障較高的「價金履約保證」、特約代書或較充分的產權調查，提高房產交易的安全性。

永慶推動公益不分區　推廣「地籍異動即時通」

多年深耕台中市服務的有巢氏房屋中區經管會區長吳大慶也說，集團推廣公益不分城市與地方，讓各地都有機會舉辦「預防房產詐騙公益講座」，再聯手台中地政局、大甲警察大隊把反詐能量擴大，把防詐的重要觀念傳播出去，因此場場講座的報名人數都爆滿、不斷加開，非常有意義。

永慶房產集團也協助內政部地政司推廣「地籍異動即時通」，吳大慶表示，很多人原本以為詐騙離自己很遠，直到聽到實際案例才發現，有那麼多手法可以把房子騙過戶與法拍，講座之後馬上來問要怎麼辦，「最重要的就是要辦地籍異動即時通，它可以在你的房子要被過戶、或是要被拿去抵押貸款之前，通知屋主，讓屋主有機會應變。」除了通知本人，也能設定要通知親屬，因此小孩也能幫爸爸媽媽，或家裡的長輩來把關。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲有巢氏房屋中區經管會區長吳大慶分享，他協助舉辦之防詐講座場場爆滿、不斷加開，非常有意義。

南區舉辦近百場　說明「價金履保」讓買賣更安全

南部場次如台南、高雄、屏東等，也舉辦了近百場、逾8千人參加防詐公益講座。永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德分享，因為買賣房子是影響人生的大事，是很多民眾關心的議題，在地方的消息傳開以後，「收到很多的邀請，希望我們到里民活動中心、社區的住民大會去舉辦房產防詐講座，參加過的民眾都認為資訊很有用，很值得分享跟推薦。」

「防詐的議題跟人的生活很緊密，所以要走入人群，才能把力量傳出去。」鄭曜德說，講座上如果正在買賣房子的民眾，也會提出自己的問題，像是「價金履約保證」就有很多人關心，因為它能在交易過程中，保護買方的錢、屋主的房屋產權，保障房子真的過戶了，屋主才拿到錢，屋主也可以保障收得到款項，房產買賣更安全。

誠實房仲全面反詐　協力民眾守護房產

房地產價值高、專業門檻又高，只要一個環節沒注意，就可能被有心人利用。永慶房產集團從2024年起，以「誠實房仲，全面反詐」為號召，攜手內政部地政司、政大不動產研究中心及各縣市政府警察局、地政局，在全台推動反詐公益宣講，長期累積社會的房產安全意識，用實際案例拆解常見房產詐騙手法，讓一般人也能快速理解房產詐騙的風險，以及知道如何預防。發揮社會的正向影響力，協助民眾在買房、持有房產的每個階段，都能更安心守護自己與家人的財產安全。
 

