太空AI概念股噴出！3檔盤中亮燈　元晶5交易日4度漲停最猛

▲台股研究示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

太空AI題材全面點火，相關概念股今（13）日強勢噴出，盤面一口氣出現3檔漲停股。根據證交所資訊，太陽能與衛星供應鏈股元晶（6443）今早開盤跳空直鎖漲停，盤中湧入逾3.6萬張委買排隊，為近5個交易日以來第4度亮燈，股價續寫波段新高，成為族群最強指標。

元晶短線股價走揚，受到近5個交易日拉出4根漲停影響，累積漲幅已近48%，惟盤中漲停打開，並未鎖死。

通訊衛星設備整合概念股金寶（2312）同步爆量攻頂，早盤成交量衝破10萬張，股價鎖在27.55元漲停價，改寫13個月新高，盤中成交金額一度高居台股第2名；通訊模組與設備股兆赫（2485）亦不遑多讓，股價直攻30.25元漲停價，形成「太空AI三燈齊亮」盛況。

不只亮燈股吸睛，PCB族群也同步受惠。華通（2313）早盤一度大漲8.66%，股價衝上138元歷史新高，成交量達7萬4779張，躋身上市公司成交量前5大，資金明顯向太空通訊供應鏈集中。

市場熱炒背後，關鍵來自美國太空產業最新進展。依集邦科技（TrendForce）指出，SpaceX近日獲美國監管單位放行，將再部署7,500顆Starlink低軌道（LEO）衛星，並預計於2026年初正式推動「太空AI資料中心」構想，意味資料運算與傳輸戰場，正式從地表延伸至太空軌道。

TrendForce分析，LEO衛星結合AI運算，將大幅縮短資料傳輸延遲，同時全面拉高供應鏈技術門檻，高效散熱、抗輻射晶片、射頻通訊模組與高階PCB等規格勢必同步升級，帶動新一波硬體投資潮。

從供應鏈布局來看，台廠幾乎全線卡位。AI晶片由台積電（2330）領軍，基頻晶片由聯發科（2454）切入；射頻模組與天線族群包括昇達科（3491）、同欣電（6271）、耀登（3138）、鏵洋；通訊模組與設備則有台揚（2314）、啟碁（6285）、兆赫（2485），通訊設備整合由明泰（3380）、金寶（2312）扮演要角。

此外，PCB族群華通（2313）、燿華（2367）、敬鵬（2355），CCL材料的台燿（6274）、聯茂（6213），以及散熱模組奇鋐（3017）、衛星組裝的鴻海（2317）、衛星太陽能模組元晶（6443）等，也被市場點名為「太空AI資料中心」潛在受惠股。

法人指出，隨著星鏈商轉規模擴大，太空AI已逐步從概念走向落地應用，台灣身為全球硬體製造重鎮，有望在新一輪規格升級浪潮中搶下關鍵供應鏈位置。不過短線股價漲幅已大，後續仍須留意題材降溫與基本面消化風險。