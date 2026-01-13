股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

▲信驊科技。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

股王信驊（5274）連日狂飆，今（13）日盤中一度衝上8255元，改寫歷史新天價，卻隨即引爆獲利了結賣壓。開盤不到半小時股價翻黑，10點半前跌幅擴大至3.1%，下探7805元，正式失守8000元整數關卡，單日高低價差達450元，震幅5.77%，投資人若在盤中高點進場，一張現賠45萬元。

信驊昨（12）日以8055元作收，成為台股史上首檔站上「8字頭」的個股，不過盤後即遭櫃買中心列入注意股。主管機關指出，信驊最近6個營業日（含當日）起迄2個營業日的最後成交價價差高達950元，波動明顯放大；依櫃買中心揭露資料，目前信驊本益比已拉升至82.9倍。

本土投顧目標價喊9500元

儘管短線震盪加劇，內外資法人對信驊後市仍偏多看待。繼美系外資喊出8500元目標價後，又有金控旗下本土投顧進一步上修，直接給出「目標價9500元」，讓市場對信驊是否挑戰萬元大關充滿想像空間。

該本土投顧報告指出，信驊有望取得新雲端服務供應商（CSP）客戶下一代晶片的BMC訂單，並供應AST2700晶片。若以該晶片2027年出貨量700萬顆推估，預期至少可貢獻信驊2027年營收約4%，成為目標價上調至9500元的重要依據。