智庫外交新里程　商研院接掌聯合國亞太AFACT常設秘書處

▲商研院董事長許添財。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

財團法人商業發展研究院(CDRI)參與聯合國貿易便捷化與電子商務中心(UN/CEFACT)論壇多年，積極投入數位貿易研究，推動我國在貿易流程簡化及資料交換標準等，於國際間發揮具體貢獻，於2025年11月正式接任聯合國亞太貿易便捷化及電子商務理事會(AFACT)常設秘書處，並於今(13)日在商研院正式揭牌。

AFACT常設秘書處於2022年由伊朗移轉至台灣，2022至2025年間由財團法人資訊工業策進會擔任，自2026年起由-商研院(CDRI)接任，並於1月13日正式揭牌。同時，AFACT的台灣國家代表團團長由商研院董事長許添財接任，並兼任AFACT主席；秘書長由商研院國際發展服務中心主任簡陳中博士擔任。AFACT常設秘書處設於商研院(CDRI)，也呼應了外交部倡議在台北設國際非政府組織中心(INGO Center)」的策略佈局。

亞太貿易便捷化及電子商務理事會(AFACT)現有21個會員經濟體，前身為1990年聯合國亞太分部亞洲EDIFACT理事會，為少數具聯合國正式諮詢資格(General Consultative Status)之國際NGO組織，並於2017年與聯合國歐洲經濟社會理事會(UNECE)簽署MOU，長期受邀參與聯合國相關計畫。台灣自1992年以「中華臺北(Chinese Taipei)」名義加入AFACT成為正式會員。

隨著全球數位經濟持續深化，跨境數據交流已成為國際數位互動與數位貿易發展的核心關鍵。成立逾39年的聯合國機構UN/CEFACT長期肩負全球貿易便捷化、資訊標準與電子商務制度之制定與推廣，近年更積極回應數位轉型與永續發展趨勢，針對電子資料交換(EDI)、永續觀光、跨境電子商務與供應鏈數位化等議題，提出多項具體標準建議與政策報告，長期聚焦於無紙化貿易與資料流通規範，在國際數位經貿規則制度具有關鍵影響地位。

AFACT近年積極配合聯合國貿易促進與電子商務組織(UN/CEFACT)推動多項與數位貿易及資料交換相關之具體工作，包括促進跨境電子檔標準、電子發票(e-Invoicing)、電子提單(eBL)、單一窗口(Single Window)及貿易文件數位化等議題，並透過亞太區域工作坊與專家會議，協助各會員經濟體將聯合國國際標準導入實務應用，縮短制度與產業落地之落差。AFACT持續就供應鏈數位化、跨境資料互通及中小企業數位參與等議題，向UN/CEFACT提供區域實務經驗與政策建議，強化亞太觀點在全球標準制定中的能見度。

商研院(CDRI)許添財董事長除曾在2023年以專家身份進入聯合國萬國宮，獲免安檢快速通關禮遇，更於2024年聯合國第42屆UN/CEFACT論壇中受邀以商研院(CDRI)董事長身份在聯合國永續暨數位貿易便捷化論壇中發表專題演講。

AFACT作為UN/CEFACT於亞太地區最重要的區域合作組織，長期扮演連結全球標準與區域實務的關鍵角色，透過彙整會員經濟體之實務經驗，協助相關國際規範在亞太地區落地推動，進一步確保亞太地區的政策經驗與需求，得以在聯合國相關制度與政策討論中獲得適切呈現。

商研院(CDRI)許董事長認為，商研院(CDRI)應推動專業、務實、有貢獻地參與聯合國等國際機構之研究，未來將以國家智庫角色代表我國持續與亞太地區AFACT各會員經濟體深化交流與合作，積極參與聯合國相關計畫與國際會議，在既有的國際標準與合作架構下，進一步促進區域對話與實務連結，共同推動數位經濟發展、貿易便捷化與數位轉型，為我國在全球數位經貿體系中創造更多具體且長遠的影響力。

未來，商研院將持續代表我國深化與AFACT及UN/CEFACT之合作關係，並進一步與聯合國相關事務接軌，強化我國於國際數位經貿體系中的制度參與及政策對話，繼續在聯合國等國際機構之相關議題的研究交流上做出實質有意義的合作參與及貢獻。