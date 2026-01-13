00917配3.5元溢價率飆破14%　中信投信緊急示警

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中國信託投信表示，旗下海外ETF「中信特選金融（00917）」預計於1月19日除息，近期因投資人申購情形踴躍，溢價率飆破14%，為保障既有投資人權益，已自1月6日起暫停初級市場申購，投資人仍可透過次級市場交易，惟須留意ETF於除息交易前市場波動幅度可能較大，市價相對於淨值可能出現大幅溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

中國信託投信1月2日公告00917收益分配第一階段評價結果，每股擬配息3.5元，公告配息之後，投資人買盤相當積極，單日成交量放大到3～4千張，訂於1月19日進行除息。

中國信託投信表示，為保障既有受益人權益，避免除息日ETF因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，自1月6日起暫停受理初級市場申購申請，並於1月19日恢復初級市場申購申請。

中國信託投信指出，投資人無法進行初級市場申購者，仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買進ETF受益憑證。惟須留意ETF於除息交易前市場波動幅度可能較大，市價相對於淨值可能出現大幅溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

展望後市，00917經理人張苡琤指出，美國貨幣政策持續寬鬆，以及川普政府鬆綁金融監理，有利金融股表現。此外美國金融股亦坐擁四大長線利多，包括支付巨頭轉型科技服務商帶動獲利結構優化、大型投行受惠資本市場回溫、信評機構訂閱制現金流穩健，以及數位金融資產的創新應用。在政策面與基本面加持下，吸引不少長線投資人將目光鎖定美國金融股題材相關的主題ETF，試圖參與這波美國金融股的價值重估行情。

張苡琤總結，整體國際金融巨頭目前具備「低槓桿、高現金回饋、業務高續航力」三大特點。雖然部分支付科技正處於轉型期，但在數位轉型與加值服務的帶動下，獲利展望正向，建議投資人可透過金融相關主題的海外ETF，布局具有長期增值潛力的海外金融資產。

