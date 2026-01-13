台積電美設廠進度市場緊盯　法說會必考題曝光

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／台北報導
AI浪潮持續推升先進製程需求，市場預期台積電（2330）去年第四季獲利將再創歷史新高。根據市場法人彙整預估，台積電去年第四季歸屬母公司淨利可望年增約 27%，寫下單季新紀錄，主要受惠於 AI基礎建設需求持續升溫，以及先進製程產能滿載帶動，而台積電本週也將舉行法說會，除了AI需求、今年營運展望外，是否將擴大美國佈局，也將成為必考題。
根據外媒路透社報導，法人預估，台積電去年第四季淨利約 4,752億元新台幣，若實際數字高於約 4,523 億元，將刷新公司單季獲利新高紀錄，並連續第八季繳出獲利成長成績。台積電預計於本週召開法說會，屆時將同步釋出今年首季與全年營運展望，備受市場關注。
回顧第四季營運表現，台積電先前已公告單季營收年增逾 20%，優於市場預期。法人指出，成長動能主要來自 3奈米製程產能全面滿載，除蘋果新一代 iPhone 採用的 A19 晶片正式放量外，AI相關晶片需求亦持續強勁，帶動高階製程與先進封裝同步受惠。
研究機構分析認為，AI伺服器加速器需求正快速放大，成為推升晶圓代工產業成長的關鍵引擎。展望後市，預期台積電 2026 年美元計價營收年增幅可望達 25%至30%，高於先前預估區間，主因 AI加速器市場持續高速成長，以及 2奈米製程開始對營收產生實質貢獻。
不過，法人也提醒，隨著台積電積極推進海外布局，美國新廠投資規模已擴大至 約1,650億美元，未來海外產能加速開出，可能對毛利率形成一定稀釋壓力，將成為後續觀察重點之一。
在股價表現方面，台積電去年股價累計上漲逾 44%，漲幅明顯優於大盤。法人認為，在 AI需求明確、先進製程市占持續拉開與競爭對手差距的情況下，台積電中長期基本面仍具支撐力，後續焦點將落在法說會對產能、資本支出與AI需求的最新看法。
讀者迴響