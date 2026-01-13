川普出手查鮑爾！避險情緒炸裂　台銀黃金存摺飆上4695元天價

▲黃金示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

川普政府再度出手干預聯準會（Fed），引爆市場不安情緒，避險資金全面湧入黃金市場。台灣銀行今（13日）黃金存摺賣出價盤中衝上每公克新台幣4695元，刷新歷史新高紀錄，成為資金避險的熱門標的。

國際金市同步震盪走高。川普政府自去年8月試圖開除聯準會理事庫克（Lisa Cook）後，昨（12）日又對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）展開刑事調查，消息重挫投資人信心，美股三大指數開盤走低，道瓊工業指數一度重挫逾400點，雖然盤中跌幅收斂，但市場避險情緒持續升溫，被視為避險資產的黃金價格也一度衝破每盎司4600美元整數關卡，13日亞洲盤早盤則略為回落，在4600美元附近震盪。

在國際金價一度攻高帶動下，國內黃金價格同步走揚。台銀官網資料顯示，黃金存摺賣出價今日一早即站上新台幣4690元關卡，盤中最高來到4695元，改寫掛牌以來新天價。

根據《彭博社》報導，市場對聯準會獨立性疑慮升溫，重新點燃「拋售美國」（Sell America）交易，美元走弱、美國公債遭拋售，資金轉向黃金等實體資產避險。川普多次抨擊聯準會，被視為去年金價屢創歷史新高的重要推手之一。

彭博指出，金市多頭動能延續至2026年，花旗集團近期更上調短期展望，認為在地緣政治風險升高、實體黃金供應偏緊，以及貨幣政策不確定性加劇下，未來三個月金價仍具續攻高點的條件。

早進場賺翻！10萬元抱到今天 帳面獲利近6.5萬元

回顧過去價格，更能感受這波黃金多頭的威力。台銀資料顯示，2025年1月14日，黃金存摺賣出價每公克僅2848元，若當時投入10萬元進場，可買進約35.11公克黃金，若一路抱到今日盤中高點4695元賣出，總價值約16萬4847元，帳面獲利約6萬4847元，報酬率超過6成。

市場人士提醒，金價短線漲幅已大，但在全球政治風險與政策不確定性仍高的情況下，黃金仍是重要避險工具，投資人宜留意波動風險，審慎布局。