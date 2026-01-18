ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

2026投資掌握M.A.K.E關鍵因子　Q1配置股6債4

▲AI示意圖。（圖／路透）

▲AI仍為貫穿今年投資主軸。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

去（2025）年川普重返執政、關稅戰及 AI熱潮推升大盤的動能下，全球股市幾乎全線收高，展望今（2026）年，凱基銀行建議投資人，可從產業面、政策面、市場數據面掌握核心M.A.K.E 四大關鍵因子策略，提前因應變化並布局資產。凱基銀行財富管理處資深協理廖亭亭表示，今年第一季投資人可以股六債四比例進行資產配置，在股票市場上受惠美國經濟溫和擴張、企業盈餘強勁且消費信心穩健，整體基本面良好，相對看好AI供應鏈的美國、中國、日韓台市場。

MAGA：川普全力備戰選舉強化戰略資源　預期原物料及避險資產將具備表現機會

從政策面來看，今年川普政策重點預期包括依據《國際緊急經濟權力法》所徵收的關稅判決結果、訪華行程帶來的潛在商機，以及《大而美法案》下的大規模減稅等措施，儘管政策「牛肉」不少，但根據最新民調，共和黨在眾議院掌控席次仍具高度不確定性，且川普式的門羅主義可能使美洲地區出現一定程度的動盪。綜合上述，凱基銀行認為，今年川普將延續「使美國再次偉大」的精神（MAGA），更著重對美國選民「有感」的措施，並強化對戰略資源，例如：稀土、石油、銅等的掌控力，預期原物料及避險資產將具備表現機會。

AI：AI熱潮走向生態系強化基本面　看好AI科技與電力相關的公共事業

凱基銀行表示，就產業面而言，AI發展持續演進強化基本面，成為今年股市表現的核心驅動力，將從各家 AI 模型對 GPU、TPU 所帶來的「算力」需求激增，延伸至支撐穩定高效運轉所必需的「電力」，再到企業能夠將 AI 穩定導入生產流程的「營運力」，形成全球競逐的強盛「國力」，最後走向相互競合的生態系，帶動實質生產力和價值。另外，針對市場對AI泡沫化的疑慮，凱基銀行建議可透過2項指標觀察，由AI 驅動的資本支出與自由現金流的比例，以及 S&P 500 的預期本益比，兩者目前皆與科網泡沫時期（1995年至2001年）仍有顯著差距。所以，凱基銀行認為AI為主的科技與電力相關的公用事業將是今年相對看好的板塊。

K-Shaped：K型經濟深化 消費者支出成美股核心動能

從市場數據面來看，美國經濟以「K型分化」為特徵，富裕與貧富家庭的消費行為愈發明顯。根據 Moody's 報告指出，美國前 10% 的高收入家庭目前貢獻了全美近 50% 的消費支出，這股由資產增值帶來的「財富效果」成為支撐經濟韌性的核心。儘管勞動力市場面臨結構性放緩，但高所得族群財富效果的積累，部分抵銷了低所得族群因通膨及薪資停滯而放緩的購買力。凱基銀行表示，川普今年仍有意維持資金寬鬆環境下，美國民眾的消費與投資支出預料將保持一定動能，且受惠於美國經濟相較其他國家更具韌性，上行走勢有望延續，因此將看好美國市場表現。

Easing：美中政策寬鬆延續　緩解AI資本支出擴張

針對貨幣政策，凱基銀行認為，今年儘管歐洲、澳洲、日本等部分央行降息週期步入尾聲或已啟動升息，但全球最大流動性來源—美國聯準會（Fed）仍維持寬鬆基調；市場預期至今年底仍有約兩碼降息空間，且隨著 Fed 主席即將換屆，市場普遍預期新任主席將更偏鴿派，降息預期將續支撐今年債市表現。另外，中國作為全球第二大經濟體，為加速推進新質生產力與科技轉型，其貨幣及財政政策愈趨積極，預計透過降準、降息及購債的操作釋放流動性。凱基銀行表示，在中美兩大經濟體同步寬鬆的背景下，全球資金流動性將保持充裕，利率下行也有助企業降低融資成本，緩解AI之高額資本支出所帶來的金流壓力。
 

2026投資掌握M.A.K.E關鍵因子　Q1配置股6債4

