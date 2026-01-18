台美關稅、半導體232條款一次搞定　KPMG緊盯3細節

▲KPMG安侯建業會計師事務所招牌。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台美最新關稅談判成果於美東時間1月15日出爐，雙方針對對等關稅、半導體關稅安排、供應鏈投資合作與AI戰略等議題達成共識，為台灣產業進軍美國市場打下關鍵基礎。KPMG安侯建業提醒，仍有3大細節值得台商持續關注。

首先，台美談定15%對等關稅，與日、韓、歐盟看齊，有助台灣商品提升輸美競爭力。KPMG稅務投資部會計師張智揚指出，稅率下調不僅降低成本，亦提高長期合約談判彈性。但需留意，此稅率僅適用特定產品，鋼、鐵等已納入美國232條款的品項，仍維持原稅率不變。

其次，針對美國可能對半導體與衍生品啟動232關稅條款，台灣企業取得最優惠待遇。若台商新建晶圓廠並經核准，在規劃產能2.5倍範圍內可享免關稅；已投產企業亦可在新產能1.5倍範圍內適用關稅優惠。汽車零組件、木材家具等產品，也享有15%以內的稅率優惠。

KPMG稅務會計師丁英泰指出，供應鏈赴美投資規劃更需周全考量。他提醒，赴美設廠涉及聯邦與各州稅制差異、人員派遣合規與長期營運成本等，若未事前規劃，恐增加合規風險與稅務負擔。

第三項需留意的是，台美將啟動雙向投資機制，美方聚焦半導體、AI、國防科技、安全監控與生技等「五大信賴產業」，並透過進出口銀行與國際開發金融公司（DFC）提供融資支持。丁英泰建議，台商應關注政府提供的信用保證授信額度（上限2,500億美元），並掌握未來申請條件與適用範圍，以降低融資門檻、強化資金調度效率。

張智揚補充，儘管本次協議涵蓋廣泛，仍應警覺美方後續可能擴大232調查範圍，台美雙方也承諾建立持續諮商機制，以保障台灣企業未來在美發展權益。