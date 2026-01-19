世界經濟論壇登場！印度角色升溫　聚焦新地緣經濟關鍵力量

▲世界經濟論壇（WEF）第56屆年會在瑞士達沃斯登場。（圖／翻攝自X / WEF）

記者陳弘修／綜合報導

世界經濟論壇（WEF）第56屆年會1月19日在瑞士達沃斯登場，為期5天，本屆主題為「對話的精神（A Spirit of Dialogue）」，預計有來自130多個國家的3000多名代表與會，其中包括64位國家元首與政府首腦，新興經濟體領袖出席比例明顯提高，反映全球經濟與地緣政治格局的變化。

在眾多與會國家中，印度的角色備受矚目。近年來，印度在世界經濟論壇中的定位逐步轉變，從過往單純的參與者，轉為國際社會關注的「提供解方的角色」，而此一轉型也在多次全球危機中加速，包括新冠疫情期間的疫苗供應、透過第四次工業革命中心（C4IR India）推動科技創新，以及在永續發展、人工智慧與G20相關議題上的積極參與，均提升印度在達沃斯的曝光度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著印度崛起為全球重要經濟體，其對國際經濟論述的影響力亦同步擴大。作為「全球南方」的重要代表，印度持續強調製造業升級，以及金融科技、公共數位基礎建設、人工智慧與醫療等新興產業，正逐步自全球南方崛起，對長期由西方主導的成長敘事形成挑戰。

永續與氣候行動方面，印度也強化自己是解方夥伴的角色。透過國際太陽能聯盟，以及對綠色科技的投資，印度展現其在能源轉型與永續發展議題上的實際行動。

今年印度代表團規模進一步擴大，除4名聯邦部長與6位邦首長外，預計將有超過100位印度企業執行長出席，明顯高於去年的65人。與會企業包括信實工業、塔塔集團、巴賈吉集團、TVS Motor、Axis Bank、Godrej等大型企業；國營企業方面，印度石油、GAIL、NTPC、印度國家銀行與REC，則將聚焦能源安全、基礎建設融資與長期資本布局。

在全球地緣政治緊張、貿易摩擦升溫與科技快速演進的背景下，KPMG印度將與印度工業聯合會（CII）於論壇期間舉辦專題座談，聚焦印度在新地緣經濟格局中的轉型角色，並探討人工智慧在資安防禦領域的應用。此外，印度南部安得拉邦也將利用達沃斯平台，展示其在「2047願景」下推動的數位治理改革，包括即時治理系統與產業發展藍圖，並說明無人機城、量子谷及新首都阿瑪拉瓦蒂的前瞻發展計畫，吸引國際投資目光。