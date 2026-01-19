接軌國際災防專業　港務公司協同辦理國際海事消防緊急應變活動

▲115年國際海事消防緊急應變研討會現場合影。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

為厚植我國港口安全軟實力，台灣港務公司今(19)日與內政部消防署、法國在台協會攜手合作，於高雄港旅運中心隆重舉辦「115年國際海事消防緊急應變研討會」。本次研討會匯聚來自法國、菲律賓及越南等國際海事消防機關代表團，針對跨國海事應變組織與實務案例進行深度交流，開啟跨國災害應變領域新視野。

港務公司高傳凱行政副總經理強調，商港不僅是經濟發展樞紐，更是集運輸、裝卸、儲放等各種風險之關鍵作業場域，「安全」為港口營運的核心價值，因此港務公司長期與消防、海巡、海軍等單位緊密合作，落實港區整體防救災韌性。同時感謝內政部消防署積極推動國際交流、強化我國海事防救災量能之努力。

本次研討會結合國際經驗分享、船舶火災搶救專業訓練及港區跨國災害搶救演習，將理論與實務相互驗證、相互提升，並透過與法國等國際夥伴的交流合作，學習國際間在海事消防、危機管理及跨機關協調方面的寶貴經驗，也讓世界看見港務公司在港區安全管理與防救災實務上的努力與成果。

未來，港務公司將持續深化與內政部消防署及國際夥伴的合作，精進港區各項防救災整備與演練工作，強化防護及韌性的作業場域，共同守護港區營運安全。