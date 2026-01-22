怕錯過便宜日幣　旅日達人勸「1類人別急著換」：手癢就儲值交通卡

▲日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

日幣匯率走勢受到關注，不少民眾規劃明年赴日旅遊，開始思考是否應提前換匯。旅日達人林氏璧認為，若只是偶爾去日本旅行，其實不必特別在意換匯時機，「沒有差那一點，換多了也沒地方用」；如果真的手癢想換，他則建議，儲值手機裡的Suica交通卡就好了。

林氏璧：偶爾赴日旅遊不必提前大量換日幣



林氏璧在臉書發文，有網友好奇，雖然與投資無關，但計畫明年前往日本旅遊，是否需要趁現在便宜先買日幣？他回應，若只是偶爾去一次日本，「不用，沒有差那一點」。

他以五天四夜行程為例，預計一人準備20萬日幣，「這應該已經多算了，多半費用應該可以用信用卡」，以目前日幣匯率約0.2計算，20萬日幣約為4萬元台幣，假設明年匯率跌至東京奧運那年約0.1964，兩者僅相差720元台幣，約1.8%。

善用高回饋信用卡與優惠券

即便匯率跌明治維新時期大政奉還那年的0.1867，差額也僅約2660元台幣，約6.65%。林氏璧指出，「這很高嗎？你選一張回饋高的信用卡+使用04b鼠叔（叔叔）的券就可以補回來了。」至於日幣會跌到哪？林氏璧笑喊「你不要問我，你要去問早苗（日本首相高市早苗）」。

很多也擔心，之後若日幣回漲會虧，但林氏璧表示，「我的回答是一樣的，你選一張回饋高的信用卡+使用04b鼠叔的券就可以補回來了。」他強調，偶爾旅日的人不需換太多日幣，換多了也未必有地方使用。

他建議，如果真的手癢，那就開設日幣帳戶，使用雙幣卡或提前儲值交通卡，「手癢就儲值一下手機裡的Suica交通卡，都是像我們這樣把去日本當走廚房的人，才需要做的事情，不要整天看新聞在報日幣甜甜價，你就手癢想換。那和你無關。除非你是要去日本買房子在準備頭期款。」