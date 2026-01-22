ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

亞馬遜全球開店全球消費趨勢報告　AI功能驅動、綠色環保等凸顯

▲圖為亞馬遜總部大樓。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

跨境電商已成為台灣企業推動數位轉型的重要引擎，但全球消費需求快速變化，不同市場在科技應用、永續意識與生活體驗上的期待各異，使企業在掌握海外消費者偏好與判斷產品開發方向上，仍面臨挑戰。為此，亞馬遜全球開店今日發布《2026年全球消費趨勢報告》，整合亞馬遜美、歐、日站點的消費洞察，解析全球消費需求變化。

該報告並聚焦消費電子、生活百貨、消費品與時尚四大品類，協助企業瞭解各站點的市場特性與產品佈局方向，找出切入機會，依據市場需求進行精準選品與產品創新，進而放大品牌優勢，成功拓展海外市場。

當前消費電子市場的成長動能，已由既有產品汰換轉向「新需求創造」，其中以AI導入的相關產品為主要推力，涵蓋智慧穿戴、辦公設備、耳機與影音配件等領域。以辦公設備為例，73%的北美消費者認為智慧管理工具能顯著提升工作效率，AI日曆與即時口譯翻譯器等應用正好切中需求。耳機方面，AI翻譯功能快速普及，超過六成的美、歐、日消費者認同其有助於提升跨文化溝通效率，具備AI翻譯功能的耳機逐步成為市場新趨勢。

在影音配件領域，消費者亦期待 AI 技術強化智慧相機於居家安全的應用，包括提升犯罪預警準確率與來訪人員識別能力。整體而言，AI 正成為驅動消費電子產品差異化與新成長曲線的關鍵核心。

報告指出，結合AI、環保屬性、並能提供個性化及愉悅情緒價值的創新商品正在獲得更多消費者的青睞，比如永續床墊、智慧溫控器和智慧淨化器等智慧家居系統、智慧除草機和灌溉器、多功能戶外椅子和太陽能烤爐等。

從家居、運動用品、汽配與玩具等品類可見明顯的消費者喜好區域差異：美國消費者偏好具科技性能的床品與運動用品，並願意為汽車升級配件以增強車的戶外應對能力；歐洲消費者則高度重視所有生活百貨產品的原料來源與環保性；日本消費者則多關注產品實用性與收納便利。在玩具類別方面，過半數歐美消費者偏好具腦力訓練功能的桌遊，而42%的日本消費者則傾向選擇以精細材質與互動體驗為特色的玩具。

消費品類的成長動能以能結合科技應用的商品為主流，如智慧輪椅、AI口腔數據分析牙刷與 AI 肌膚診斷抗衰設備等。隨著美國、歐洲與日本陸續邁入中度老齡化社會，市場對健康照護與高齡生活輔具的需求持續升溫，帶動銀髮相關品類快速成長。智慧護理產品亦展現高度潛力，66% 的北美消費者願意為結合科技應用的美容護髮智慧設備支付溢價；相較之下，歐洲消費者更重視成分來源，76% 的消費者偏好天然成分的護理產品。在育兒產品方面，美、歐、日消費者普遍關注產品安全性、環保材質與智慧檢測功能，顯示兼具安心與科技的育兒用品具備長期成長空間。

時尚品類的主要成長品類涵蓋智慧機能服裝、配件飾品與鞋類，銷售表現高度取決於是否能掌握季節性高峰與當地消費偏好。在服裝領域，消費者關注兩大核心價值：其一是透過數位試穿與AI推薦系統，提升「一次買對」的購物確定性；其二是結合智慧科技進行無感生理數據監測，如心率與壓力指標。因此，可連結手機 App 的智慧生物感測 T-shirt 與智慧瑜珈褲，成為具發展潛力的品項。配件飾品則具高度全球需求，但偏好呈現明顯區域差異。

58% 的美國消費者偏好可日常疊戴的配件；71% 的歐洲消費者重視配件同時兼具穿搭與戶外防護功能；46%的日本消費者則傾向選擇傳統、基礎款式的配件飾品。

亞馬遜賣家、台灣固態硬碟品牌AGI表示：「隨著全球AI基礎設施擴張與記憶體價格波動，市場正出現降規採購與分段擴充兩大趨勢，進一步帶動外接與可攜式儲存需求；同時，企業端對於AI模型訓練數據的存儲需求增加，也將推升高耐用度、大容量企業級SSD的市場動能。AGI以全球AI基礎設施擴張趨勢為核心，持續推進相關產品研發與市場佈局；同時，透過亞馬遜多維度消費者數據與機會瀏覽器的市場分析，精準識別尚未被滿足的用戶需求，並結合顧客評價與退貨回饋，建立高效率的產品優化循環機制，進一步提前掌握新規格與市場趨勢。」

專注於販售影音與連接類電子配件的亞馬遜賣家SHERRIVA表示: 「我們將以系統化的品牌經營與數據導向佈局，透過亞馬遜測試具潛力的利基市場，逐步推動自有品牌走向國際。同時堅守高品質與美感設計，融合遊戲體驗與永續理念，打造具全球競爭力的長期品牌價值。」

專注於電玩遊戲周邊產品研發的亞馬遜賣家Brook Gaming分享: 「2026市場趨勢正朝向高效能、個人化與跨平台整合發展，消費者期待一套設備即可滿足多元場景需求。我們未來產品開發將以數據為核心，聚焦高需求、低滿足度的市場缺口，並以明確痛點、可量化需求與差異化能力，推動整合型產品成為市場主流。」

亞馬遜汽車配件用品賣家Mirrorguard分享: Mirrorguard深耕汽車零組件36年，透過亞馬遜全球開店由傳統B2B2C轉型直面全球車主，運用平台數據與FBA強化品牌出海效率。面對2026年市場趨勢，將以在地化需求與高效率售後為核心，結合數據洞察進行精準研發，加速回應全球分眾市場。

2025亞馬遜新銳品牌加速器銀獎運動用品賣家 Wondercore 指出：「Wondercore 以日韓市場驗證品質與設計，憑藉折疊、多功能解決在地痛點後，進一步佈局亞馬遜美國站，看上的就是美國的消費量體規模，並將美國站累積的數據回饋成功複製至全球。品牌以『聰明的陪練夥伴』定位，讓運動更簡單、更有感；未來將以 AI 驅動個人化健康解決方案，從單一產品升級為完整健康體驗，掌握 2026 年產業關鍵競爭力。」

2025亞馬遜新銳品牌加速器金獎寵物食品賣家ipaw表示：「我們以亞馬遜作為跨境電商核心，依靠團隊對平台的熟悉度與美國市場的成熟性，採『先分析需求、再開發產品』策略，打造全球信任的自有品牌。2026年狗零食市場將聚焦『功能養護 × 情緒價值』，新機會包括獸醫認證保健零食、永續配方與無塑包裝，以及適配智慧餵食器的標準化產品。掌握這些趨勢並持續創新，將是品牌長期成長與提升國際市場競爭力的關鍵。

關鍵字： 亞馬遜全球開店全球消費趨勢AI功能驅綠色環保

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

