世博台灣Tech World館元宵節在嘉義登場　三大劇場都將展出

▲世博Tech World台灣館生命劇場的生命之樹，以花株互動整合系統搭配聲光與音樂，讓觀展者感受生命之美。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

「2026台灣燈會」3/3至3/15將於嘉義縣登場，其中一大亮點是縣方將原汁原味的世博台灣Tech World館搬到會場，讓沒機會到日本一睹風采的民眾，有機會看到台灣智慧科技和數位應用的具體成果。

在2025大阪‧關西世博會，台灣的TECH WORLD館以創新展演與互動設計榮獲國際肯定，成功入圍「世界博覽會奧林匹克評選」四大獎項。除了獲得銅牌獎，TECH WORLD館也同時入圍多項大獎：Best Element or Detail(最佳元素或細節獎)- Heartbeat Curve(心動曲線)；Director’s Choice(評審主席特別獎)；People’s Choice(人氣票選獎)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

獲得「最佳展覽或展示獎」銅獎的「生命劇場(Life Theater)」是進入TECH WORLD館的第一個展區，也是最具視覺及聽覺震撼的劇場，以560台互動裝置結合巨型投影幕及沉浸式的燈光音效，將台灣珍貴的多元物種呈現在眼前，帶領觀眾走入生命與生命間共好之旅。

▲大阪世博會我國以TECH WORLD館名義參展的台灣館。（圖／貿協提供）

這次在嘉義的展出，TECH WORLD的三大劇場(生命、自然、未來)都將呈現。劇場以沉浸式體驗展示嶄新科技，運用560支全彩智慧顯示系統與參觀者互動，並透過360度環景效果，以及打造視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺和心感等六感體驗，展現台灣的生物多樣性、自然之美與人類未來世界。

嘉義縣元宵燈會估計觀展人數約1千萬人次，外貿協會將派員到現場支援，詳細內容目前還在持續協商中。