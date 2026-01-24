台股刷3萬2新高　漲多高檔震盪下檔支撐看10日線

台股扣關3萬2！外資續買232億元 大舉回補群創、友達

美關稅雜音淡化，美股收紅，今（23）日台股盤中一度扣關3萬2千點大關，終場震盪收紅，三大法人合計買超271.5億元，外資買超232.09億元，連續兩天站在買方，合計回補金額424.87億元，面板股群創（3481）、友達（2408）分居今日外資買超第一、四名，買超張數9萬5880張、2萬1745張。

3檔下周一起處置「抓去關」！ PCB概念股尖點入列

台股今（23）日盤中衝破32000點，指數一度翻黑，多檔個股交投熱絡，股價波動大，上市櫃公司中又有食品股、保健食品廠商大研生醫*（7780）、PCB概念股尖點（8021）與自行車廠愛地雅（8933）列處置股（俗稱關禁閉），從下周一（26日）起至2月6日以人工管制進行撮合交易。

記憶體賺爛！威剛提前開獎2025獲利首破百億 年增1.71倍

在記憶體供不應求與報價持續走高帶動下，模組廠威剛（3260）獲利動能持續爆發。公司公告自結數顯示，2025 年 12 月稅前淨利達 25.46 億元，幾乎追平 2025 年第三季單季水準；全年累計稅前淨利首度突破百億元關卡，來到 102.48 億元，年增幅高達 1.71 倍，每股稅前盈餘約 31.45 元。

台積電縮減成熟製程 估幅度上看2成、2028年完成

台積電（2330）正啟動成熟製程產能的策略性調整。市調機構 Counterpoint 指出，台積電規劃在未來數年內，逐步縮減位於 Fab 14 的 12 吋成熟製程產能，調整幅度約 15% 至 20%，最快於 2028 年前完成，藉此釋放空間與資本，轉向附加價值更高的先進封裝與先進製程布局。

美廉社母公司三商家購宣布收購OK超商 1.25億取得100%股權

三商家購（2945） 今（23日）公告以1.25億元購買來來超商（OKmart）全部普通股股份及來來超商經營上所需之智慧財產權。

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光 3／5到期

2025年11-12月期統一發票獎號將在周日（25日）開出，財政部統計，2025年9-10月統一發票百萬元以上大獎還有11名幸運得主未現身領錢，其中包括2張千萬元特別獎特主，由於領獎期限只到2026年3月5日，呼籲中獎人把握時間，不要和財神爺擦身而過。

4檔記憶體飆股出關！晶豪科刷漲停再急殺 力積電最弱勢跌逾8%

南亞科（2408）、威剛（3260）、力積電（6770）及晶豪科（3006）等四檔記憶體相關個股結束分盤交易處置期，今（23）日恢復正常交易，四檔個股就屬晶豪科表現最為強勢，開高之後一度觸及162元漲停價位，但仍不敵獲利了結賣壓，四檔個相繼翻黑，呈現大幅震盪格局。

玻纖布相繼抓去關！台玻、德宏今起列處置 股價震盪走低跌逾8％

高階玻纖布缺貨題材，相關股價近期飆漲相繼被處置，繼建榮（5340）之後，台玻（1802）、德宏（5475）等兩檔於今（23）日被列為處置股，台玻五分鐘一盤開低走低，最低跌至47元、跌幅8.2%，德宏則是回測百元大關，跌幅8.26%。

英特爾財測令人失望盤後大跌14% 陸行之：要看能否結構性改善

知名半導體分析師陸行之今日發文表示，雖然英特爾四季度營收及獲利都高於預期，但一季度營收獲利指引明顯低於市場預期，股價盤後大跌超過10%，他認為要看公司是否能夠結構性的改善。

股王發威！信驊飆漲再創9175元新天價 逼近「萬元」

台股衝破32000大關，股王信驊（5274）也同步刷下天價，早盤最高攻上9175元、漲475元，再寫上市櫃個股新天價，逼近萬元，也就是未來可能買一張信驊要1000萬元。