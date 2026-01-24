高股息養生活、市值型拚增值　退休族攻守平衡策略公開

圖文／鏡週刊

多頭格局，退休族該不該「棄息換股」？與小資族不同，高資產退休族的煩惱在如何確保資產穩定性，專家建議，可先盤點每月支出，例如每月需要5萬元生活費，那麼可保留足以支應現金流的高股息ETF部位，其餘資金再轉至市值型或主動型等ETF標的。

「退休族不必全部換光啊！用高股息ETF的配息來當生活費支出，多的錢再轉換至成長型標的。」投資達人股海老牛認為，退休族可採取「5成穩健、5成成長」的配置，透過高股息ETF產生現金流，再以成長型ETF助攻資產增值。

假設退休族陳先生投入3000萬資金在高股息ETF，年配息率6％，每年息收180萬元，平均每月領息15萬元。

步驟1、計算基本生活需求

陳先生每月需要8萬元生活費（年花96萬元），以年配息率6％回推，高股息資產需1600萬元。原投入3000萬元買進高股息ETF，但其實僅需1600萬元即可達到每年96萬元的生活開銷需求，可轉換資金為1400萬元。

步驟2、以5成穩健、5成成長做配置

根據股海老牛的5：5配置建議，陳先生的轉股比雖貼近標準（1,400萬/3,000萬＝46.6％），但仍可再從高股息部位撥出100萬元、總計1,500萬元轉換至成長型標的，完美達到5：5配置。

「打不贏就加入，這就是場外跟場內的分別。」投資達人直雲分析，退休族留下預計花費支出所產生的現金流，再將適當資金轉換至成長型標的，可達攻守平衡的目標，「退休族的生活品質不變，而轉股至成長型標的，資產『天花板』就會被拉高。」

而在現階段台股3萬點高位，股海老牛特別提醒退休族，不要一次梭哈換股，「平時穩穩領息，靜待大盤出現5％～10％的回檔時，再分批轉換。」

