超高齡社會解碼！2025全台長照家數破千　「居家式服務」最受青睞

▲ 財政部外觀。（圖／資料照）

▲ 財政部外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣邁入超高齡社會腳步加快，根據財政部統計，全台長照服務機構快速增長，至2024年底已達818家，2025年11月底正式突破千家大關，較2017年成長達7.8倍，顯示銀髮照護市場需求爆發。

▲長照統計。（圖／財政部）

▲長照統計，可點圖放大。（資料來源：財政部）

其中，「居家式服務」最受長者及家庭青睞，占總機構數達68%。多數民眾偏好在熟悉的家庭環境中接受照護，也帶動相關業者大量投入。不過，隨著新加入業者以小型機構為主，平均營業額呈現下降趨勢。2024年平均每家營業額為583萬元，雖較2023年增加14萬元，但僅約為2017年水準的四分之一，市場競爭激烈可見一斑。

▲▼長照統計。（圖／財政部）

▲各縣市長照統計，可點圖放大。（資料來源：財政部）

從縣市別觀察，非六都縣市在「住宿式服務」方面表現突出，主要因人口外流、家庭照顧人力斷層，以及區內具規模機構提供完整服務。其中，彰化縣平均每家營業額突破1億元居冠，花蓮縣則以4,933萬元排名第二。

至於「居家式服務」，基隆市以平均1,567萬元領先全台，推估與當地家數較少、受大型機構營收拉抬有關；其餘縣市多未達千萬元水準。

「社區式服務」則在台北市、新竹市與台中市表現優於全國平均，推測與交通便利性、服務接受度高等因素密切相關。

