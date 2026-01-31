超高齡社會解碼！2025全台長照家數破千　「居家式服務」最受青睞

記憶體股晶豪科衝漲停！ 提前開獎單月獲利大增827%

台股今（30日）大跌472.52點作收，惟記憶體概念股相對強勢，其中利基型記憶體 IC 設計廠晶豪科（3006）今股價收195元漲停價，被要求提前公告獲利，去年（2025年）12月單月每股獲利2.41元，比前一年同期大增827%。

台股蛇年2／11封關 馬年2／23開紅盤

證交所正式公告有農曆除夕暨春節集中交易市場開（休）市日期，休市日為2月16日至20日共計五天，但T+2交割結算作業關係，2月11日為蛇年最後交日，2月23日為馬年新春開紅盤，農曆年期間含休假日，台股休市將長達11天。

上市董事酬勞曝光！4公司超車台積電 中信金平均領破億奪冠

證交所於今（30）日公布國內上市公司、第一上市公司2024年第二階段董事（不含員工酬金）平均酬金「實際」支領統計資料，中信金（2891）以1.02億元居冠，而國巨*（2327）、富邦金（2881）分別以7824.55萬元、7193.7萬元分居第二名及第三名，台積電（2330）則以5071萬排名第五名，而當年度公司虧損董事薪資最高三家分別宏達電（2498）、友達（2409）、力積電（6770）。

歐美線運價再下修、SCFI下跌9.68% 估最快3月回升

超大型與大型攬貨公司指出，貨櫃船運市場歐美線運價今日都有下修，美西線每大箱(40呎櫃)原1700-1750美元的運價，今(30)日降到1600-1700美元，美東線原2500-2600美元的運價降到2350-2500美元，歐洲線自2500美元降到2000-2200美元；上海航運交易所今日下午公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌9.68%，指數來到1316.75點。

萬海看今年美國線表現優於去年 紅海難全面復航加塞港化解過剩

萬海航運總經理謝福隆今(30)日指出，今年美國關稅方面估計不會有強硬措施，加上通膨與期中選舉會有刺激經濟措施，估計美國線表現會優於去年，紅海估計今年仍難以全面復航，加上全球主要港口塞港問題，將可化解市場船噸過剩問題，公司今年有6艘新船交船，業績表現估計一定會比去年好。

黃仁勳南港會面劉揚偉 透露輝達徵才「台灣也在規畫內」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日上午現身輝達南港新辦公室，隨後與鴻海董事長劉揚偉進行會談，黃仁勳也表示，輝達正於全球多地擴大招募人才，台灣也在規畫之列。

黃仁勳鬆口「可能會有機會」 輝達台北第二總部話題升溫

針對輝達（NVIDIA）是否在台北設立第二總部，執行長黃仁勳今日受訪時，被問及外界關注的「士林是否可能成為第二總部選址」，並未正面否認，反而以輕鬆語氣回應：「在士林蓋第二總部？聽起來很讚。」隨後補上一句「Possibility maybe a probability，who knows」。

鋼鐵人回神！中鋼出量上攻、2檔刷漲停 外資低檔回補

台股漲幅已大，農曆年前落袋為安心態濃厚，主流電子股高檔震盪，資金轉進低基期鋼鐵股，中鋼（2002）公布去（2025）年12月單月獲利自結數轉盈，外資低檔回補，今（30）日股價延續昨（29）日強勢表現，震盪走高21.55元，漲幅逾4%，中鴻（2014）急拉而上到20.6元漲停價位，開盤兩個小時，11點左右成交量約9.5萬張，漲停委買1.2萬張，海光（2038）也刷漲停。

金價漲不停難賺黃金財！台銀存摺抽獎門檻變高 首獎獲8萬

台銀今（30）日指出，為了回饋黃金存摺往來戶，特別推出「黃金恆久遠、財富永流傳」抽獎活動，只要今日起到4月底前買進20公克黃金存摺就可抽獎，累計達40公克者可獲得2次抽獎機會，以此類推，最大獎是價值8萬元的黃金存摺，不過若對照台銀3年前舉辦的同質性活動，因金價大漲，可以發現「進場門票三級跳」，要交易近11萬元才能獲得1次抽獎機會。

記憶體逆勢衝鋒！晶豪科亮燈漲停 力積電、南亞科飆半根

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（29）日抵台，提到記憶體對AI運算的未來至關重要，也點火今（30）日記憶體族群強勁攻勢，IC設計晶豪科（3006）跳空直奔195元漲停價位，南亞科（2408）、力積電（6770）飆漲逾半根漲停板，且開盤半個小時，成交金額都突破百億元，居上市成交金額最大兩檔個股。