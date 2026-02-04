AI是記憶體業最大挑戰！　英特爾陳立武：缺貨到2028年

▲英特爾執行長陳立武。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

AI 資料中心需求快速擴張，已讓全球記憶體供需失衡情況持續惡化。英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）直言，AI 是目前記憶體產業面臨的「最大挑戰」，相關缺貨壓力短期內難以紓解，恐怕要到 2028 年才有機會改善。

根據外媒《CNBC》報導，陳立武日前出席 Cisco AI Summit 時指出，隨著大型語言模型與 AI 基礎建設快速布建，資料中心對高頻寬記憶體與相關元件需求暴增，造成供需明顯失衡，也讓記憶體廠商得以持續調漲價格。

陳立武在會中也提到，英特爾已任命一名新的首席架構師，負責強化 GPU 產品布局，以因應 AI 運算需求快速成長。他透露，為了延攬這名關鍵人才，曾花費不少心力說服對方加入，但未進一步透露人選細節。

近年來，英特爾在 AI 資料中心浪潮中進展相對落後於輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等同業，儘管公司晶圓代工業務逐漸獲得市場關注，股價過去一年回升，但整體營運仍以自製晶片為主，轉型壓力不小。

此外，英特爾先前雖繳出優於預期的財報成績，但生產與供應鏈問題仍持續干擾市場信心，外界也關注其晶圓代工業務是否能儘快敲定關鍵客戶。陳立武坦言，在 AI 驅動下，記憶體與運算資源的供應挑戰，將是整個產業未來數年必須面對的關鍵課題。