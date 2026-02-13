過年開運必看！中信ATM限定9天跨行交易加碼抽萬點大獎　集點再換航海王門票

▲農曆新年將至，全台151家指定7-ELEVEN門市中的中國信託銀行ATM。（圖／中信銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

農曆新年倒數，除了領新鈔包紅包，更要幫自己賺開運金！中國信託商業(股)銀行（下稱「中信銀行」）今年大方祭出「春節加碼抽」活動，從2月14日起連續9天，共抽10位幸運兒贈送「1萬點 OPENPOINT」，讓民眾到ATM不只領錢，完成跨行交易更能一指抽大獎！

▲即日起至2026年6月30日，持實體金融卡使用中信ATM完成「跨行提款、存款、轉帳」或「外幣跨行提款、存款」有機會中獎。（圖／中信銀提供）

【紅包變開運財】連假9天 加碼抽「1萬點OPENPOINT」

過年想增加財運？今年中信銀行加碼推出「春節連假加碼抽」活動，從2月14日至2月22日，春節連假9天抽10位幸運兒，各可獲得1萬點OPENPOINT！此外6月30日前，每月7日、11日、22日也都是抽獎指定日，各抽出6名幸運兒，讓紅包變成最實用的開運財！

別忘了，只要在2月1日至3月31日期間首次綁定中信LINE個人化服務，就能獲得10點OPENPOINT，成功推薦好友再送10點OPENPOINT，限量40,000份，送完為止，記得把握機會！

【跨行交易抽大獎】3C控嗨翻！三星3C大獎 現場抽現場揭曉

除了點數，高單價3C產品也是重頭戲！即日起至2026年6月30日，只要持實體金融卡使用中信ATM完成指定跨行提款、存款或轉帳，即可立即使用1點「數位點」參加即時抽獎，有無中獎馬上知道！獎項包含Samsung Galaxy旗艦手機、平板、耳機、智慧手錶等共35項大獎，到ATM跨行交易時千萬不能錯過這個指尖娛樂。

【假日點數翻倍送】數位點換OPENPOINT超有感

不只是抽獎，中信ATM跨行交易還能「累積數位點、換OPENPOINT」，兌換流程簡單又實用。

●台幣跨行交易：平日1點／假日2點

●外幣跨行交易：平日5點／假日10點

累積的數位點可直接在ATM或中信APP兌換OPENPOINT 1:1點數，折抵購物、換取好禮通通沒問題。2月5日起更可以數位點180點兌換《航海王動畫25週年紀念特展》單人票，動漫迷千萬別錯過！

【新年領新鈔好便利】指定7-ELEVEN中信ATM就能領新鈔

為讓換新鈔這件小事不再成為大麻煩，中信銀行結合全台指定151家7-ELEVEN通路，自2月11日起開放民眾在指定門市內中信ATM直接領取全新仟元鈔票（數量有限，領完為止），過年準備再也不費事，開運從「便利」開始！

【一機搞定三件事】換鈔、抽獎、集點一次完成

今年過年，用最聰明的方式完成紅包任務，不用趕三點半、不怕錯過好康。只要走進家裡或公司附近的指定7-ELEVEN中信ATM，就能完成領限量新鈔、完成指定交易參加抽獎、累積點數三大任務，一次搞定紅包準備與參加抽獎，開啟財氣滿滿的馬年！

指定7-ELEVEN門市據點：https://ctbc.tw/FqNxiB

中信銀行春節活動詳情：https://ctbc.tw/1Horse