壓歲錢理財！每年存5萬買0050、00924　18年後教育基金累積成果揭曉

財經中心／綜合報導

隨著ETF投資成為家庭理財主流，替孩子提早規劃教育基金的討論逐漸升溫。基金及ETF投資社群「強基金」近日針對「每年替孩子存5萬元買0050與00924，18年後資產成長幅度」進行長期試算，保守推估18年後教育基金約可成長至175萬元；若未來市場發展情境接近近十年平均水準，則資產規模可能提高至260萬元，甚至上看400萬元以上，引發投資圈關注。

根據強基金討論區內容，假設自孩子出生起，每年固定投入5萬元，平均配置於「0050元大台灣50」及「00924復華S&P500成長」，並將股息再投入，18年累計本金約90萬元。在不同年化報酬率假設下，最終資產可能落在約175萬元至408萬元區間，差距主要來自報酬率高低與時間複利效果的放大。

由於0050與00924成立時間尚未完整涵蓋多個市場循環，討論文以成立逾25年的「iShares MSCI台灣ETF」及「iShares標普500成長股ETF」，作為0050及00924的長期年化報酬率推估參考基準。若以成立以來的年化報酬率約6%至9%作為保守情境，18年後資產約可達175萬元；若以過去10年的年化報酬率估算，資產規模則可能落在260萬元至400萬元以上。

強基金創辦人王大中表示，0050布局台股大型權值企業，00924則偏向美國科技成長產業，可兼顧台股、美股與科技趨勢配置。他強調，相關試算並非預測未來市場走勢，而是透過合理歷史報酬區間，讓投資人理解「時間」在資產累積中的角色與影響。

多位投資人亦在強基金討論區分享實際操作經驗。強友表示孩子出生後即養成壓歲錢投資的習慣，早期以金融股為主，近年則轉向00924布局科技題材。「雖然金額不多，但長期報酬率確實不錯，感謝強基金社群一直以來的提醒與分享。」並附上7歲孩子帳戶對帳單佐證長期累積成果。

另有投資人指出，自2020年10月起，每月將女兒壓歲錢定期定額投入台股基金，期間僅小額贖回一次，並於低檔加碼，至今報酬率達263%，原本約20多萬元的資金已成長至逾70萬元。實際對帳單與績效數據的公開分享，使「壓歲錢理財」議題討論度持續升溫，也讓複利與時間累積效果更具體呈現。

