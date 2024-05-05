桃園半個月停電19次！一張表秒懂原因　台電：非電源不足

▲桃園5月停電搶修畫面。（圖／台電提供）

記者陳瑩欣／台北報導

針對地方民代再度將近日桃園地區停電事故與「缺電」連結，台電今（5）日聲明反駁，近半個月累積逾15次停電事故均能在短時間內透過搶修恢復供電，如果是由於缺電所致，則無法經由搶修快速復電。台電同時盤點15件在桃園一帶的停電案，強調並非供電不足所致。

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▲桃園5月停電搶修。（圖／台電提供）

台電說明，4月中旬以來桃園停電多因設備故障及外力因素所致，也再次重申配電事故和電源不足是兩件事，不應混為一談。面對事故停電情形，台電同仁第一時間趕赴現場投入搶修，也已多次對外說明事故狀況及發生原因，盼外界切勿混淆視聽。

台電指出，4月中旬以來，桃園因設備故障及外力影響發生多起事故停電，其中19件狀況如下：

▲桃園近半個月停電事故。（圖／AI製表）

架空線路及地下電纜故障，屬設備因素：7件

蛇害、蟻害及鳥類影響以致停電：6件

樹竹倒塌壓損或碰觸線路：4件，包括4月18日桃園天候不佳，雷雨導致樹竹傾斜碰觸高壓線路等2起停電事故。

另大園、中壢昨(4)日晚間因電纜故障發生停電，經搶修已於1小時內全數復電；林口、龜山今(5)日上午因地下電纜故障發生停電，也已於1個半小時內全數復電。台電說明，桃園近半月來停電事件均為事故所致，也多次對外澄清說明，與電源不足無關。

台電表示，桃園地區配電線路高達1.2萬公里，饋線更多達1109條。對於停電造成民眾不便，台電深感抱歉。然而電力設備因天候、設備維護、老舊因素等，難免會發生故障停電狀況。

台電強調，同仁獲報後皆第一時間趕赴現場投入搶修，竭力縮短復電時間。為縮短復電時間，台電將加速桃園地區饋線自動化建置，並全面盤點配電設備線路配置及人力支援機制，努力將停電對民眾的影響降到最低，讓穩定供電更有感。