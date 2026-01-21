面板雙雄被狙殺！外資重砍台股440億　友達、群創居賣超前2名

▲面板雙虎友達、群創成為今日外資賣第1、2名個股。（圖／ETtoday資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
美、日債券殖利率飆升、美股挫低，加上台指期結算，今（21）日台股開低走低，終場下跌513.62點或跌幅1.62%，以31246.37點收，總成交值放大到8952億，外資站在賣方，調節440.63億元，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）分居今日外資賣超前二大個股，賣超張數分別6萬1332張、5萬9805張。
今日三大法人同步站在賣方，合計賣超774.11億元，外資賣超440.62億元，連三日來合計賣超758.41億元，投信調節175.96億元，自營商賣超157.5億元。
市調機構公布1月TV面板報價可望回温，但難敵市場賣壓，外資大砍友達6萬1332張，以及群創（3481）5萬9805張，分居單日外資賣超第一、二名個股，而聯電（2303）則為第三名，分別賣超5萬3042張，外資賣超第四、五名為力積電（6770）3萬5202張、大同（2371）3萬3452張。
外資賣超第六～十名個股、張數，分別鴻海（2317）2萬4422張、中鋼（2002）2萬222張、緯創（3231）2萬179張、台新新光金（2887）1萬9151張，以及台積電（2330）1萬7749張。
外資買超第一～五名個股、張數，分別燿華（2367）2萬5154張、華航（2610）2萬601張、長榮航（2618）2萬396張、台玻（1802）1萬7029張，以及玉山金（2884）1萬1116張。
外資買超第六～十名個股、張數，分別力成（6239）8113張、南亞（1303）8112張、三商壽（2867）7256張、欣興（3037）6138張，以及長榮（2603）5348張。
