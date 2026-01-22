MSC傳出非單純買船　可能買的是韓國長錦商船貨櫃航線經營權

▲地中海航運傳出買的可能是韓國長錦商船亞洲區域航線經營權。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

市場才傳出業界龍頭地中海航運(MSC)買下韓國長錦商船30艘貨櫃船，昨(21)日傍晚大陸媒體報導，有多位業界人士透露，MSC不是單純買船，還可能包含回租以及韓國與亞洲多國區域航線經營權，甚至不排除以合資方式推進。

國內貨櫃船運市場退休高階認為，MSC營運規模龐大，公司幹線母船需要支線船為其集貨，像長錦這樣專營亞洲區間航線的船公司，是很容易成為MSC鎖定的目標。

長錦的官網簡介，公司成立於1989年，正值中韓建交前的三年之際，史無前例地開闢了中韓海上貨櫃直航航線。目前主要經營範圍包括俄羅斯、中國、日本及東南亞地區的16個國家，60多個港口，目前共有34個當地法人和辦事處。

MSC則是在2022年超越馬士基航運，登上全球第一大貨櫃船公司寶座，當時運力約為430萬箱，之後透過大規模新船建造與歷史性的二手船收購，快速擴充運力。ALPHALINER去年11月4日統計資料顯示，MSC自有貨櫃船688艘、運能425.82萬箱(20呎櫃)，租賃船267艘，274.44萬箱，合計700.26萬箱，另造船訂單124艘、高達217.43萬箱。該公司短短數年間增加的運力多達270.26萬箱，比排名全球前五大的赫伯羅德241萬箱還高。

MSC在2025年年底的市佔率已上升至21%左右，業內估計，MSC僅在2024年就買入約70艘二手箱船; 若把時間拉長至2020年以來，其累計買入二手箱船數量已超過400艘，被形容是「用資本買時間」的超級買家。

業界分析，對MSC而言，買船從來不是為數位好看，而是為了更快把運力落地到網路裡：中型船、巴拿馬型適合區域周轉與密度補強; 而通過回租或航線權安排，還可能把「船」與「貨」更緊地綁定，將運力優勢直接轉化為服務覆蓋與市場控制力。