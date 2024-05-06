「5檔高股息ETF」股價創新高！00918締新猷　00915報酬王

▲台股AI族群5月6日收在20,523.31點。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股盤面最火話題，莫過於昔日「大牛股」鴻海（2317）單日大漲7.37%，不僅以超過17萬張成交量榮登最夯股，也寫下16年來新高價。而在高股息ETF族群中，有5檔更同步寫下掛牌以來新高，其中，凱基優選高股息30（00915）單日上漲1.93%居冠，更是今年以來股價含息報酬王。

從美股來看，由於美國4月非農新增就業人數低於預期，市場重燃聯準會（Fed）將在今年「降息」的希望，資訊釋出後，美股5月3日在AI指標股強勢表態下收紅，台股AI族群5月6日也不遑多讓，開盤起便在半導體類股領軍下，盤中登上20,639.90點，受惠電子與金融族群表現強勢，最後收在20,523.31點。

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▲5檔高股息ETF創新高。（圖／記者楊絡懸製表）

觀察台股上漲個股，不少檔為高股息ETF成分股，如緯創（3231）、廣達（2382）、緯穎（6669）、鴻海（2317）、中信金（2891）。

另觀察盤面「人氣高股息」ETF族群，在19檔高股息ETF中，有5檔同步寫下掛牌以來新高價，分別是凱基優選高股息30（00915）、復華富時高息低波（00731）、大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）、台新永續高息中小（00936）。

其中，又以00915單日上漲1.93%居冠，值得注意的是，00915也是今年以來股價含息報酬王，累計今年以來含息報酬已來到21.1%。

在成分股帶動下，掛牌一年多、次次都完成填息的大華優利高填息30（00918），也創下掛牌以來新高價，收在每股24.07元。

對此，00915基金經理人施政廷表示，台股目前本益比來到歷史相對高點17.54倍，股價高檔震盪機率高，不過美國勞動市場放緩，市場對於Fed「降息」重燃一絲希望，帶動美股上漲、美國10年期公債殖利率下跌；加上台灣第一季GDP與經濟成長率同步上修，雙雙優於原本預期，激勵股價表現，也是台股表現亮眼的原因。

施振廷指出，2024年台股企業獲利可望成長21%，2025年可望成長18%，有助支撐台股表現；但本益比已相對高檔，台股未來12月現金殖利率下滑到2.98%，市值前300大企業、殖利率超過5%者也不到100家。

因此，他建議投資人著眼於總報酬取代追求純粹高股息，並納入低波動跟高品質因子考量，以在資金輪動高檔震盪格局下持盈保泰。

00918經理人郭修誠表示，在人工智慧需求持續強勁的推動下，相關產業的業績表現亮眼，加上部分企業的估值與全球同產業相比，仍具有吸引力，因此對台股的後市發展持正面態度。此外，自2023年第四季以來，在企業估值和獲利改善的推動下，資金開始流入非科技業，讓大盤指數呈顯健康的板塊輪動。

展望後市，郭修誠持續看好人工智慧、消費性電子產品和零件，並建議從估值與獲利改善的角度挑選部分非科技產業，或是利用ETF做好分散佈局，掌握不同產業間的輪動機會。

值得注意的是，根據大華銀投信官網資料，00918目前規模已經突破新台幣200億元，成為近一年規模成長最多的高股息ETF之一。

郭修誠表示，00918自2022年11月中掛牌以來，持續獲得投資人青睞，除了高股息的篩選外，同時於指數成分股篩選方式中，將「過去至多15次」的填息紀錄納入考量，為投資人挑選出具有高股息加上高填息的30檔成分股，「有填息，才是真正有出息。」