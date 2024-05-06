食品股卜蜂配5.5元創史上新高　現金殖利率5.19%

▲卜蜂董事長鄭武樾。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

卜蜂（1215）去年每股賺7.7元，創下歷史新高，今（6）日董事會決議股利分派，擬分配每股5.5元現金股利，寫下新高紀錄，總金額將砸逾16.21億元，以今日收盤價106元計，現金殖利率約5.19％。卜蜂除息基準日落在7月2日，最後過戶日2月27日，7月19日股利發放。

卜蜂也公布今年Q1財報，Q1合併營收為69.12億元，稅後淨利為3.69億元，EPS為1.25元。卜蜂預定6月25日在公司南投廠會議室召開股東會，董事長鄭武樾日前表示，Q1大宗物資及豬價相對平穩，預計將與去年同期持平，不過去年業績成長太高，現在營運壓力很大，今年全年營運審慎樂觀，希望能夠持續成長。

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鄭武樾指出，去年營收創新高也受惠於不斷投資，今年的資本支出預計會有20億元，像是湯類、燒烤類、義大利麵、炒麵等很多類別，目前為止都有繼續投資，預計產量會加倍，銷量可能上限都滿了；雞場、豬場也會繼續成長，南部屠宰場去年就試營運，桃園廠今年6月會開始營運。

另大成（1210）去年每股賺4.81元，董事會決議每股擬分配2.2元現金股利，以今日收盤價57.4元計，現金殖利率約3.8％；福壽（1219）去年每股賺0.94元，董事會決議每股擬分配0.5元現金股利，以今日收盤價19.25元計，現金殖利率約2.5％。