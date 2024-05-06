中菲行前4個月營收年增5.5%　Q2淡季不淡、Q3會有更顯著增長

▲圖為中菲行董事長錢堯懷。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)4月份自結集團營業額為19.39億元，較去年同期增加15.0%，累計1月至4月營業額為73.88億元，較去年同期成長5.5%。5、6月是航空貨運市場傳統的「五窮六絕」月份，但是今年五一長假後運價仍維持在高水平，表現優於預期，而中菲行估計，隨著市場需求提高，第三季將出現更顯著的增長。

中菲行指出，4月空運市場，除了中東危機影響從亞洲到歐洲的路線外，全球市場基本上保持穩定狀態，然而電商商品、人工智慧晶片和伺服器的持續需求，持續帶動空運需求高漲，消費者需求正在反彈，預計今年第3季市場進入傳統旺季，將出現更顯著的增長，空運市場也同樣會有更顯著的增長。



4月海運市場雖然新貨櫃船交付量激增，市場仍能維持平衡，由於新造貨櫃船在3月份交付了41艘船，增加了26萬個20呎標準貨櫃的運力，4月也交付不少，儘管有大量運力湧入，但閒置船隊的增幅不大，從3月的0.7%僅上升至0.9%，船公司將貨物轉運繞過好望角的調整，導致運輸時需要額外增加5-9%的艙位，不僅有效解決了船公司的運力過剩問題，也維持了供需平衡。

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中菲行高階指出，5月貨櫃船運市場運價大漲，目前的高運價估計會維持到月底，由於運價確實偏高，估計會有下修空間，但估計還是會屬於高水平運價，因此第二季不看淡。

中菲行致力於建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，以明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略佈局，長期建立的實體通路的競爭力發揮了功效，同時中菲行致力科技和數位轉型，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台 - 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus System)，提供國際物流價值鏈的服務，加上以半自動化創造效益及增加生產力並提昇服務，並透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，持續增加了多家優質跨國客戶的業務，展望未來，必將持續成長營業額、創造獲利。