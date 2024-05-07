記憶體活跳跳！威剛118.5元創新高　廣穎商丞十銓齊奔漲停

▲威剛董事長陳立白。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

記憶體族群今日股價起飛，龍頭威剛大漲7%達118.5元，寫今年以來新高，廣穎（4973）、商丞（8277）也亮燈漲停，十銓（4967）也拉出第二根漲停板。

除此之外，創見（2451）今日股價也達103.5元，漲幅達6.7%，宇瞻（8271）也漲至72元，漲幅達5.4%。

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威剛科技（3260）4月合併營收創歷年同期新高，年增逾8成達38.48億元，以4月產品營收貢獻而言，DRAM占威剛單月營收比重為37.85%，SSD營收貢獻22.45%，記憶卡、隨身碟及其他產品占比39.7%。今年前4月合併營收達147.29億元，年增57.73%；其中DRAM營收占比41.04%，SSD為26.73%，記憶卡、隨身碟及其他產品則貢獻32.23%。

威剛表示，目前上游供應商正積極將產能配置與投資重心轉向HBM，加上整體產業庫存水位相當健康，預期本季DRAM及NAND Flash合約價仍將保持上揚格局，並進一步推動公司整體毛利率持續增長。

威剛董事長陳立白指出，AI終端應用產品於第三季起陸續上市後，可望帶動下半年及明年更多AI需求湧現，因此上游供應商無不加速轉進HBM與DDR5產品，但目前HBM生產難度與產能耗用率都相當高，在有限的產能供給下，今年DRAM價格欲小不易。NAND Flash方面，雖然目前上游供應商已陸續恢復獲利，並逐步調升產能利用率，但對於價格及產能規畫仍相當理性，加上近期企業用及資料中心的SSD需求明顯復甦，可望支撐NAND Flash價格續揚且穩健的態勢。