載板3雄外資維持減碼！　目標價降南電、調高景碩

▲美系外資認為，ABF業績表現皆低於預期，因此重申「減碼」評等。（圖／記者湯興漢攝）



記者楊絡懸／台北報導

ABF載板三雄欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）今年第一季財報均出爐，美系外資認為，ABF業績表現皆低於預期，因此重申對三檔「減碼」評等，其中，欣興目標價維持120元，但調降南電目標價由160元下修至135元，景碩目標價則由70元調高至75.5元。

欣興5月7日股價下跌2元，跌幅1.09%，以每股182元作收；景碩跌0.3元，跌幅0.32%，以每股94.5元作收；南電漲1元，漲幅0.54%，以186元作收。

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根據今年第一季財報，幾乎所有ABF載板廠業績表現均低於預期，僅日系的SEMCO因受惠非ABF載板部門帶動而表現較好，整體ABF載板第一季總營收季減1%、年減28%，後市可觀察疲軟日圓是否將使日系廠商在售價方面更具競爭力。

美系外資表示，儘管季節性產能利用率攀升，第二季營收可能將有所改善，但仍不足以恢復供需平衡，加上價格競爭與折舊壓力，都會持續影響毛利率及獲利能力，因此對ABF仍保持審慎的態度。

對於ABF載板三雄，美系外資也根據財報而調整獲利預期，欣興今年、明年獲利預期調降3%及8%，目標價維持120元；南電今年、明年獲利預期分別被調降40%、24%，目標價降至135元；景碩今年獲利預期調降3%、但調升明年4%，同時調高目標價至75.5元。